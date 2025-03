A právě v této proměnlivé sezoně vyniká tvorba českých návrhářů, kteří do svých kolekcí vkládají nejen originální design, ale i příběh, tradici a odpovědný přístup k výrobě. Jak se oblékáme do jara podle českých značek? Někteří sází na udržitelnou upcyklaci, která dává starým látkám nový život – tak jako třeba Afka.life, jejíž kousky nesou jedinečný příběh a přinášejí do šatníku autenticitu. V našem výběru českých designérů najdete ale i sofistikovanou až starosvětskou eleganci v podání Machač Fashion nebo ležérní pohodlí a styl od Jamie Collection.