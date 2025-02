5 nejčastějších mýtů o celulitidě. Lze ji opravdu odstranit? Pomůže dieta či sport?

Každá žena se s tím pravděpodobně někdy setkala – pohled do zrcadla a nenápadné dolíčky na stehnech, které jako by se objevily přes noc. Celulitida je naprosto normální a přirozenou součástí ženského těla, přesto se kolem ní točí nepřeberné množství rad, mýtů a zázračných slibů. Pomůže opravdu jen intenzivní cvičení? Stačí změnit stravu? A co ty drahé krémy nebo procedury?