Na cenách SAG 2025 se na červeném koberci objevily nejen mladé hvězdy, ale i zkušené dámy, které ukázaly, že elegance a osobitý styl nemají věkové hranice. Broskvová barva a inspirace starým Hollywoodem se staly hlavními tématy večera, kde si vynikající pozornost vysloužily i odvážné kousky, které spojují moderní prvky s nadčasovou krásou. Ať už to byly dechberoucí róby nebo šperky, které se staly ozdobou večera, tentokrát to byly dámy nad šedesát let, kdo na SAG určovaly trend.