Ušetřete za kosmetičku. Pořiďte si její vybavení, které si poradí s vráskami i akné

Kosmetické ošetření, zejména spojené s masáží, je požitek, který by si čas od času měla dopřát každá z nás. Samozřejmě, kosmetičky doporučují svým zákaznicím co nejčastější návštěvu, oficiálně z důvodů, aby jejich pleť zůstala v co nejlepším stavu - ale i proto, aby se podnik udržel v chodu. Doba je ovšem zlá a návštěva kosmetičky se také podepisuje na stavu bankovních účtů.

Pokud se vás také dotýká rostoucí drahota a návštěvy kosmetičky si dopřejete pouze občas, možná je chvíle zamyslet se nad tím, jestli by se vám nevyplatila investice do přípravků a nástrojů, které používá. Jedním z nich je určitě ultrazvuková špachtle.

Tato skladná a přitom účinná vychytávka pomocí ultrazvukových vln účinně čistí pleť do hloubky, z pórů odstraňuje i hluboce usazené nečistoty, maz a odumřelé buňky. Poradí si tak šetrným a přitom efektivním způsobem s černými tečkami, ale i akné. Jelikož podporuje mikrocirkulaci lymfy a krve, redukuje i jemné vrásky. Pleť po jejím použití vypadá zdravěji, pevněji a je hebčí a pružnější. Špachtli lze použít také u aplikace výživných produktů, jako jsou masky a séra, které se tak lépe vstřebají.

Jedná se o pomůcku, která je poměrně jednoduchá, platí u ní ovšem určitá pravidla.

1. Používejte pouze na vyčištěnou pleť. V první řadě se důkladně odličte a vyčistěte pleť, teprve poté použijte ultrazvukovou špachtli.

2. Pokožka musí být celou dobu vlhká: použijte k tomu micelární vodu ve spreji nebo čisticí gel, existují i speciální produkty se zvláštní vodivostí, které usnadňují chod ultrazvukových vln.

3. Ve správném úhlu: špachtle by měla být nakloněná v ostrém úhlu, jmenovitě 30 až 45 stupňů. Začínáte od středu obličeje směrem ven, pomalým pohybem tak z něj odstraňujete nečistoty a přebytečný maz. U problémových partií, jako je nos, brada a čelo lze přitlačit, jinak ale tlak udržujte rovnoměrný a jemný.

4. Udržujte přístroj čistý, po každém použití jej vydezinfikujte a nepoužívejte jej na podrážděnou a zraněnou pleť: platí to jak u spálení od sluníčka, tak i u alergických reakcí, zánětů a ranek.