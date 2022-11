"Musíme mít bicepsy a být hubení." Muže trápí vzhled, mají problém se sebevědomím

Americký herec Channing Tatum v talk show Kelly Clarksonové promluvil o tom, že musel hladovět, aby dosáhl požadovaného vzhledu ve filmu Bez kalhot. Upozornil, že za jeho vzhledem stál nezdravý tréninkový plán.

Minulý týden sociální média obdivovala také postavu herce Zaca Efrona, který právě natáčí film o světě wrestlingu. Efron přitom v minulosti otevřeně promluvil o boji se vzhledem svého těla. Aby se dostal do formy kvůli filmu Pobřežní hlídka, podstoupil přísné diety, bral léky, až se nakonec propadl do deprese a trpěl nespavostí. Novinář Matthew Neale v britském deníku Independent upozorňuje na to, že bychom měli začít přemýšlet o tom, jak mluvíme o mužských tělech a jaká na ně klademe očekávání.

Výsledky studie z minulého roku totiž ukázaly, že 54 procent britských mužů vykazuje znaky muskulární dysmorfie. Jedná se o duševní nemoc, jejímž hlavním příznakem je chorobná závislost na cvičení a patří mezi poruchy příjmu potravy. Podle autora článku většina mužů o svém problému nemluví. V některých případech si podle něj ani neuvědomují, že trpí obsedantními myšlenkami o vlastní váze a vzhledu.

Ideální postava existuje jen v komiksech

Problém se podle autora přehlíží kvůli tomu, že je vypracovaný a svalnatý typ mužského těla společností fetišizovaný. "Extrémní štíhlost spojujeme s anorexií a bulimií a způsobuje v nás obavy. Posilování naopak chválíme, stejně tak jako hollywoodské idoly, kteří mají vypracované postavy," říká Neale.

Na jednu stranu se od mužů očekává, že budou hubení a budou vypadat dobře v úzkých džínách, na druhou stranu se po nich chce, aby přibrali na váze a měli velké bicepsy. Herci Tatum i Efron se snaží zdůraznit, že taková představa existuje jen v komiksech a je nepřirozená. Je podle nich nerealistická stejně jako představa dokonalé ženy s úzkým pasem a velkým poprsím.

Spousta pánů tak vlastně neví, jak chce (a jak by měla) vypadat a jakého výsledku chce dosáhnout. Jedním z řešení je obsazovat do filmů, seriálů a reklam muže s "normální" a reálnou postavou. Muži by tak mohli pochopit, že i s nevypracovaným tělem mají hodnotu, stejně tak jako se v poslední době snaží kosmetické a módní značky ve svých kampaních prezentovat ženy různého typu postav.

