Mikro ofina à la Audrey Hepburnová je znovu trendy. Vynesla ji i tato modelka

Milujeme ji i nesnášíme: obličeji dodá jiný rozměr a tajemno, ale nejednou je nám spíš na obtíž než k užitku. Ofina vyžaduje zvláštní styling a přece si na čele dělá, co se jí zrovna zlíbí. Přesto se k ní pořád vracíme, je to součást prokletého cyklu: necháme si ji odrůst, jen proto, abychom si ji po čase znovu ustřihli.

Mikro ofina tyto problémy nijak neřeší, naopak, ještě jim přidává, na rozdíl od ofiny ve stylu závěsů, neboli anglicky "curtain bangs" - ty lze totiž lépe zachytit sponkami nebo je případně jinak začesat. Kratičké vlasy na čele ovšem mají svoje kouzlo; navíc tento účes mimořádně slušel Audrey Hepburnové v ikonickém snímku Snídaně u Tiffanyho, kde kratičká ofina byla součástí jejího účesu ve stylu včelího úlu.

Před několika týdny se v podobném účesu - drdol s kratičkou ofinou - objevila i modelka Cara Delevingne. Jak ale upozorňuje kadeřník Gregory Patterson, tento účes vyžaduje velkou dávku snahy i nemalou odvahu. "Tuto ofinu musíte upravovat každý den, a pokud máte kudrlinky nebo těžko zvládnutelné vlasy, nemusí to být pro vás," varuje. Nejlíp mikro ofina funguje u jemných vlasů, které jsou spíš rovné, maximálně mírně vlnité. Také se nedoporučuje ji stříhat příliš precizně a rovně - trocha nepravidelnosti ji spíš dodá texturu a styl.

Současně zkušený kadeřník upozorňuje na to, že rozhodně jedna délka nesedí všem - pokud se rozhodnete mikro ofinu vyzkoušet, je dobré z ní udělat svou vlastní verzi. "To může znamenat i těsně nad obočím, nebo dokonce do poloviny čela," upozorňuje na skutečnost, že pro dámy s nižším čelem tento styl nejspíš vůbec nepřipadá v úvahu.