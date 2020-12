Madonna se ve svých 62 letech nechala poprvé tetovat. Vše pečlivě zdokumentovala

Dvaašedesátiletá královna popu se nechala poprvé v životě tetovat. Na zápěstí si nechala zvěčnit iniciály svých šesti dětí. "Inked for the very first time" (v překladu tetovaná poprvé v životě) napsala na svém instagramovém účtu jako odkaz na svůj hit z roku 1984 Like a virgin.

Tetování si Madonna nechala vytvořit v hollywoodském tetovacím salonu Shamrock Social Club a na Instagramu svou první tetovací zkušenost v pondělí důkladně zdokumentovala. Na fotkách je zachycená při konzultaci s tatérem Eeastem Izem i při samotné bolestivé proceduře.

Iniciály na zpěvaččině zápěstí L R D M S E odkazují na jména dětí, seřazená podle věku - Lourdes (24), Rocco (20), David (15), Mercy (14) a Stella a Estere (8). Lourdes neboli Lola a Rocco jsou Madonniny biologické děti, čtyři ostatní slavná zpěvačka adoptovala z afrického státu Malawi.

Doslova rodinné tetování může být také dozvukem díkuvzdání, které se konalo před dvěma týdny. Ve zpěvaččině domě se sešlo všech šest dětí a Madonna jejich rodinou sešlost opět sdílela na Instagramu.

Popová ikona v září tohoto roku navíc oznámila, že se chystá nechat zrežírovat film o svém životě. "Je zásadní, abych tuto horskou dráhu svého života vyjádřila svým hlasem a pohledem," okomentovala zpěvačka novinu pro server Variety. Film má vzniknout v produkci studia Universal Pictures a režírovat jej má umělkyně známá pod pseudonymem Diablo Cody, která je držitelkou Oscara za scénář k filmu Juno o těhotné středoškolačce z roku 2007, ve kterém zazářil transgender herec Elliot Page, tehdy známý ještě jako herečka Ellen Pageová.