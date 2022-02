Jako Frida Kahlo ve stáří. Maďarka ve 13 letech zešedivěla, je z ní hvězda Instagramu

Když ve 13 letech objevila Anna Shepherdová na své hlavě první šediny, spolužáci se jí vysmívali a nazývali ji Cruella podle postavy s šedivými vlasy z filmu 101 dalmatinů. Tehdy se za to dospívající dívka styděla, požádala proto svou matku, aby jí vlasy obarvila.

"Byla jsem velmi smutná a bála jsem se, že budu vypadat staře. Neměla jsem vůbec žádné sebevědomí. Lidé zírali na mé šediny a měli poznámky," uvádí server New York Post vzpomínky dnes třicetileté ženy, která pracuje na farmě v Maďarsku.

Ta si ale za nějakou dobu svou vizáž zamilovala a od 14 let už kadeřníka nenavštívila. Zdálo se jí, že jí účes vždy příliš zkrátí. "Jednou za pár let mi zastřihuje vlasy máma," uvádí Shepherdová, která si dlouhou hřívu umývá jednou za měsíc a někdy ji i týdny nečeše, aby zachovala tvar kudrn.

"Upřímně je jednodušší mít dlouhé vlasy, protože se o ně nemusíte příliš starat, pouze je stáhnete do drdolu. Když mám hodně fyzické práce na farmě, někdy je týden nečešu a je to úplně v pohodě," popisuje Shepherdová a dodává, že ve společnosti stále převládá stigma žen s šedými vlasy. "A to bych ráda změnila," podotýká.

Podívejte se do galerie na fotografie mladé Maďarky, která se pyšní svou neobvyklou imagí.