"Epidemie" oteklých tváří: způsobuje je stresový hormon kortizol?

Společným nepřítelem beauty influencerek na sociálních sítích se v posledních měsících stal stresový hormon kortizol. Právě jeho vysoké hladiny podle nich mohou za odulé tváře, kterým se říká "měsíční obličej" (ang. moon face) - charakterizuje jej totiž obličej kulatý kvůli tuku rozloženému po stranách a připomíná tak obličej, který lidé rozeznávají v měsíčních kráterech.

Sociálními sítěmi se přehnala vlna videí, podle kterých nastala doslova epidemie kortizolových tváří. Doktoři ovšem upozorňují na to, že s kortizolem je spojena řada neoprávněně negativních konotací, jelikož jeho nejjednodušší popis zní "hormon stresu". Hraje totiž nevyhnutelnou roli ve správném fungování lidského těla a problematickým se stává jenom v případech, že jeho hladina zůstává zvýšená v dlouhém časovém horizontu. Jeho vysoké hladiny můžou být jedním z faktorů otoku obličeje - s důrazem na slovo můžou - je to ale spíš dočasné a zřídkavé. Každodenní stres nezvýší hladinu kortizolu natolik, aby kvůli němu obličej nějak výrazněji natekl.

Za "nafouklým" obličejem stojí spíš jiné skutečnosti, jako je nevyvážená strava s vysokým obsahem soli a cukru (ten se nachází také v alkoholu), nedostatek spánku a pohybu - ty koneckonců přispívají ke stresu, ale není to stres samotný nebo kortizol, co otok způsobuje. Je také potřeba zmínit, že influencerky na sociálních sítích často nejen postrádají potřebné vzdělání, aby mohly adekvátně mluvit o takových věcech, ale nejednou jim chybí i životní zkušenosti. Mnoho z nich zaregistrovalo splasknutí svých tváří ve věku 19-22 let, což mohlo být způsobeno spíš ztrátou zbytkové dětské buclatosti než snížením hladiny stresových hormonů.

Existuje ovšem i vzácná endokrinní porucha způsobená vysokou hladinou kortizolu v krvi, které se říká Cushingův syndrom. Právě u ní se často objevuje tento měsíční obličej, doprovází jej také nadváha a sklon k zánětům, vyžaduje ovšem oficiální lékařskou diagnózu. Na začátek si zkuste dopřát více spánku, pít více vody a upravit svou stravu tak, aby obsahovala více zeleniny a bílkovin.