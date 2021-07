Narostly jí nad rtem vousy, barvou si je zvýrazňuje. Je to normální, říká Britka

Zdá se to nefér - některé ženy nemají nad rtem ani jeden chloupek, naopak jsou i takové, které si tmavé chloupky musí odstraňovat obden. Záleží jen na úhlu pohledu, protože ochlupení nad horním rtem mají všechny ženy. Ať už světlé nebo tmavší a výraznější.

"Pro všechny mé kamarády s tmavými vlasy - nosím svou novou rtěnku a modrou řasenku, abych vám všem připomněla, že vousy jsou normální," napsala influencerka ke své fotce s obarveným knírkem.

Jednatřicetiletá Britka Joanna J. Kennyová, která pracuje i jako dermatoložka, se na Instagramu podělila o detailní záběr svých chloupků nad horním rtem. V popisu vysvětluje, že si svých chloupků po celém obličeji poprvé začala všímat, když byla ještě teenagerka. V rozpacích použila k odstranění všechno, co ji přišlo pod ruku. Časem ale zjistila, že většina metod, které k odstraňování použila, jí akorát zhoršuje akné, se kterým bojuje.

I přesto, že svůj boj s akné začíná pomalu vyhrávat a pleť se jí zlepšuje, chloupky si znovu odstraňovat nechce. "Jelikož jsem přirozeně světlovlasá, moje broskvové chmýří není tak nápadné, jako mají brunetky. Ale stejně se najdou lidé, kteří v komentářích poukazují na to, že mám knír," dodala.

Nedávno mladá odbornice na pleť sdílela i seznam několika důvodů, proč ji její vousy dělají krásnou. "Ochlupení na tváři mě nedělá o nic méně ženou. Ženské vousy na obličeji neznamenají, že se o sebe nestarám. Viditelné ochlupení na obličeji automaticky neznamená, že mám hormonální nerovnováhu. Chloupky na obličeji a na těle mohou být dědičné. Rozhodla jsem se neodstraňovat ochlupení na obličeji, ale neznamená to, že nesouhlasím s jinou volbou ostatních lidí. Všichni bychom se měli svobodně rozhodovat za svá vlastní těla a nemít obavy z názorů ostatních," napsala svůj komentář k tématu.

Influencerka a guru v péči o pleť zcela oprávněně vysvětluje, že stejně jako akné, tak i póry, vrásky či chloupky na obličeji jsou normální. Lidé by si to měli uvědomit a sžít se s tím. Není to poprvé, co influencerka použila své sociální sítě ke sdílení svých názorů. Její instagramový profil je založený na sebelásce a ukázce, že ženské "nedokonalosti" jsou běžné a přirozené.