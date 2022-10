Když Harry potkal Meghan, stal se podezřívavějším. Jejich služebnictvo trpělo

Kniha o životě britské královské rodiny popisuje z pohledu služebnictva mimo jiné také prince Harryho po seznámení se s Meghan Markleovou i jejich společný život před odstoupením z rolí pracujících členů královské rodiny.

Valentine Low připomíná, že mladšího syna současného krále Karla III. provázela pověst divokého šviháckého prince. Jakmile ale potkal svou budoucí ženu, usadil se a svůj poklidný život v americké Kalifornii si velmi užívá.

Publikace s názvem Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown rozebírá také životy princů Williama a Harryho před jejich oficiálními pracovními povinnostmi pro britskou královskou rodinu i jejich návyky.

"Princ Harry byl temperamentní osobností, lítal vojenskou helikoptérou Apache a angažoval se v oblasti dětského zdraví v rámci charit. Byl ale taky divoký mladík," cituje autora knihy britský deník The Daily Mail. "Když byl Harry mladý, bylo jednoduché odpustit mu jeho prohřešky," dodává Low s tím, že Harryho divoké mládí skončilo v momentě, kdy potkal Meghan.

Harry se obával zrady služebnictva

V momentě, kdy princi Harrymu vstoupila do života americká herečka ale také došlo ke zhoršení jeho obav ze zrady služebnictva. S paranoidními strachy o své soukromí se však podle Lowa potýkal již před vztahem s Meghan. Mladší syn současného britského krále údajně neustále testoval loajalitu zaměstnanců královské rodiny z obavy, aby nevyzradili informace o jeho soukromí médiím.

"Harryho obsese médii. Jeho frustrace z toho, že nemohl dosáhnout všeho, čeho chtěl. Nedůvěra ve služebnictvo a neustálé testování loajality jeho zaměstnanců, to všechno tady bylo ještě před Meghan. Jakmile se ale objevila, všechno se zhoršilo," popisuje britský korespondent.

"Často používal frázi "palácový syndrom". Poskytnout informace médiím pak podle Harryho byl klíčový příznak tohoto syndromu," uvedl Low.

Klub přeživších Sussexů

V pořadu Good Morning Britain autor nové knihy promluvil i o tom, co je pravdy na tvrzení, že někdejší služebnictvo vévodů ze Sussexů založilo "Klub přeživších". "Myslím, že ta zkušenost (s prací pro vévody - pozn. red.) byla pro některé z nich velmi náročná. Meghan byla nařčena z toho, že služebnictvo šikanovala," citoval Lowa deník The Daily Mail.

Dodal, že někteří zaměstnanci se před setkáním s vévodkyní Meghan necítili dobře a třásli se. Zaměstnanci Sussexových se údajně cítili často využívaní. Jeden ze zaměstnanců královské rodiny označil vévodkyni Meghan za "narcistickou sociopatku".

Low ale také přiznal, že služebnictvo mohlo mít zásadní podíl na rozhodnutí vévodů odstoupit z rolí pracujících členů britské královské rodiny v lednu 2020.

"Existuje důvod, proč na tom mohlo mít služebnictvo svůj podíl. Lidé okolo nich dělali to nejlepší, co mohli, věřili v Harryho a Meghan a chtěli jim pomoci. Ale už dříve existovaly náznaky, myslím, že to bylo během jejich prvního roku manželství, jak nešťastní Harry a Meghan byli," uvedl Valentine Low. Jejich pocity však podle Lowa nikdo neřešil a nesnažil se o nich hovořit.

Autor knihy zároveň připustil, že i kdyby se o problémech diskutovalo, zřejmě by to ke změně rozhodnutí vévodů ze Sussexu nevedlo. "To, co chtěl Harry a Meghan, a to, co mohla královská rodina nabídnout, se neshodovalo," řekl.

Princ Harry a Meghan Markleová se dali dohromady v roce 2016. Dva roky udržovali vztah na dálku a v roce 2018 se vzali na hradě Windsor. Mají spolu dvě děti, starší syn Archie Harrison se narodil v roce 2019, mladší Lilibet Diana o dva roky později.

V roce 2020 se rozhodli odstoupit ze svých rolí pracujících členů královské rodiny a osamostatnili se také finančně. V současné době žijí v americké Kalifornii, do Velké Británie se však pravidelně vrací.