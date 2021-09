Princ Harry byl "zlobivým dítětem". Teď je uprchlíkem od královské rodiny a otcem

Ačkoliv princ Harry vyrůstal po boku svého bratra Williama v královských palácích v Londýně a cestoval se svými rodiči po celém světě, Lady Diana vždy lpěla na tom, aby chlapci poznali i běžný život mimo královskou rodinu. Vzala je tak například do zábavního parku Disney, do McDonald’s i do azylových domů nebo na kliniky pro léčbu AIDS.

Princi Harrymu bylo 11 let, když se jeho rodiče rozvedli, a o rok víc, když lady Diana zemřela při autonehodě v Paříži. Právě matčina smrt Harryho život zásadním způsobem poznamenala a sám před pár lety přiznal, že jej dlouhé roky trápily deprese a psychické potíže.

Ověnčený skandály

Dnes vévoda ze Sussexu má za sebou také řadu skandálů. Na jeden z večírků například přišel v nacistické uniformě, na party v Las Vegas se zase objevil nahý.

Má za sebou však také úspěšnou vojenskou kariéru a roky se angažuje v několika charitativních organizacích usilujících o ochranu přírody, pomoc lidem postiženým HIV/AIDS nebo o otevřenou diskusi na téma duševní zdraví.

V roce 2018 si vzal někdejší herečku Meghan Markleovou, se kterou má syna Archieho Harrisona a dceru Lilibet Dianu. Stejně jako jeho matka také princ Harry a jeho žena Meghan chtějí, aby jejich děti poznaly běžný život, proto pro ně nežádali šlechtický titul.

Přelomové roky v Harryho životě

Poslední roky jsou pro prince Harryho přelomové. V roce 2019 oznámil, že se bude soudit s bulvárem, který několikrát nařkl z toho, že na jeho ženu pořádají hon. Spekulovalo se také o jeho sporech s bratrem, princem Williamem.

Koncem roku 2019 se vévodové ze Sussexu stáhli na pár týdnů do ústraní v Kanadě a počátkem letoška oznámili, že odcházejí z aktivních rolí předních členů britské královské rodiny. Od dubna 2020 tak již žijí sami a přestěhovali se do USA, kde našla Meghan více klidu.

Harry a Meghan jako průvodci rodičovstvím

Dlouho se spekulovalo o tom, čím se budou živit, a minulý rok vyšlo najevo, že podepsali lukrativní několikaletou smlouvu se streamovací službou Netflix. Pro ni bude pár, který se v roce 2020 přestěhoval i se synem do Kalifornie, tvořit různé typy pořadů - dokumentární filmy a seriály, celovečerní filmy či pořady pro děti.

Letos se princ Harry s bratrem Williamem objevili v Británii u příležitosti odhalení sochy lady Diany, která stojí v zahradách Kensingtonského paláce.

Harry a Meghan se podle informací po měsících pobytu v Los Angeles přestěhovali do svého nového domova nedaleko Santa Barbary. A někteří Britové teď kvůli jeho nové kariéře volají po tom, aby mu byl odňat titul vévoda ze Sussexu.

Dne 4. června 2021 se páru narodila dcera Lilibet Diana Mountbattenová-Windsorová.

Podívejte se na zásadní okamžiky v životě prince Harryho.

Mohlo by vás zajímat: Princ Harry zavzpomínal na svou matku, lady Dianu