Kdo chce hojnost sexu, musí se více podílet na chodu domácnosti, zjistila studie

Přestože samy chodí do zaměstnání, udrží ženy v paměti narozeniny své tchyně, co začíná chybět v ledničce, a nevypadne jim ani fakt, že je třeba nutně zavolat instalatérovi.

Vedle uklízení se ženy také mnohem častěji věnují péči o děti. Během pandemie se povinnosti jen vršily a s nimi přibylo unavených a roztrpčených žen. Vědecký server The Conversation se zaměřil na otázku, jestli ženám při všech popsaných povinnostech vůbec zbývá nějaká energie na sex.

Nezbývá…

Studie se snažila zjistit, jak mentální zátěž tohoto druhu ovlivňuje intimní vztahy, a zaměřila se na ženskou sexuální touhu. Podle závěru nového výzkumu jsou ženy spokojenější ve vztazích, v nichž se partneři o domácnost a organizaci jejího chodu starají rovným dílem. Následně pak cítí větší sexuální touhu než ženy z domácností, kde se o povinnosti manželé dělí nerovnoměrně.

To, v jakém žena žije vztahu, ovlivňuje její (ne)chuť k sexu významněji než třeba věk nebo menopauza. Studie probíhala v Austrálii a zapojilo se do ní téměř 300 respondentek ve věku od 18 do 39 let. Výzkum se zaměřil na tři skupiny partnerství. V jedné ženy přejímaly většinu zodpovědnosti a starostí za domácnost samy, v druhé se o povinnosti dělily s mužem půl na půl a ve třetí více povinností zastal muž. Rozdíl v sexuálním apetitu žen z různých skupin byl výrazný.

Studii si může ověřit každý sám

Ženy z rovnocenných vztahů byly ve svém partnerství spokojenější a také po druhé polovičce více toužily. Skupina, kde se muži starali o domácnost, byla tak malá, že nebylo možné vyvodit z ní jakékoliv závěry, což je podle výzkumníků poznatek sám o sobě.

Nepřekvapivě: u třetí skupiny žen, kde muži nechávali domácí práce i starost o chod rodiny na manželkách, se touha po partnerovi vytratila. Ženy také uváděly celkovou nespokojenost se vztahem. Autoři uvádějí, že by mohli ve studii různými metodami pokračovat, dodávají ale, že ověřit si její závěry může každý sám. Třeba tím, že večer umyje nádobí.