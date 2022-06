"Nebojuješ za moje práva, nebudeš mít sex." Ženy stávkují proti zákazu potratů

"Jestli jsi muž, který nepodstoupil vasektomii, přestože to je vratný zákrok, a neprotestuješ v ulicích za ženská práva, nezasloužíš si mít se mnou sex," řekla jedna z protestujících americkému deníku The New York Post. V ulicích i virtuálním prostředí se americké ženy rozhodly jít do stávky, aby tak daly najevo nesouhlas s pátečním rozhodnutím Nejvyššího soudu, který zrušil právo na potrat dané verdiktem starým téměř 50 let.

Protestující vyšli do ulic, shromáždili se před domem konzervativního soudce Nejvyššího soudu Clarence Thomase a také na sociálních sítích odsoudili rozhodnutí. V online světě příspěvky doprovází hashtag "sexuální stávka". Americká právnička a moderátorka Monique Pressleyová na Twitteru napsala: "Sexuální stávka (známá také jako abstinence) by pravděpodobně pomohla mužům uvědomit si, že mají podporovat práva žen."

Podobně se vyjádřila jiná diskutující na Twitteru: "Dámy, s nedávným rozhodnutím si myslím, že je čas, abychom všechny praktikovaly abstinenci. Zejména naše krásné dámy, které jsou vdané za soudce, senátory a jiné. Vůbec žádný sex - nechceme nic riskovat! Uvidíme, jak dlouho to vydrží."

Dvaadvacetiletá protestující Caroline Healeyová taktéž pro americký deník uvedla: "Myslím si, že je naprosto namístě, abychom nedávaly k dispozici svatý grál, který je pro muže důležitý. Proč bychom měly obávat, že si muž nenasadí kondom nebo že si ho sundá? Pokud nemůžeme bezpečně jít ven, mít sex a vědět, že po tom budeme mít na výběr, tak proč by se to mělo od nás očekávat?"

Demonstrace se o víkendu konaly ve Washingtonu, Chicagu, Los Angeles, Seattlu, Atlantě a New Yorku. Celostátní právo na potrat pocházelo z verdiktu v procesu označovaném jako Roeová versus Wade z roku 1973. Ženy měly podle něj právo na interrupci přibližně do 23. týdne těhotenství. Rozhodnutí o nelegalitě potratů teď bude na jednotlivých státech. Podle agentury AP se dá očekávat, že interrupce zakáže až polovina amerických států.

Mohlo by vás zajímat: Schneider: V USA může dojít k razantnímu zpřísnění interrupcí. Biden na to nemá vliv (6.5.2022)