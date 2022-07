"Fotografové na mě tlačili, abych ukázala víc kůže," říká Mossová v rozhovoru

"Obtížné a bolestivé," tak popsala britská supermodelka Kate Mossová momenty, které zažila na začátku své kariéry. Když v roce 1992 fotila kampaň na spodní prádlo značky Calvin Klein s hercem Markem Wahlbergem, uvedla, že se cítila zranitelná a bála se. Osmačtyřicetiletá Mossová promluvila o zkušenostech z modelingu v podcastové sérii stanice BBC Desert Island Discs.

"Wahlberg vystupoval jako mačo a celé se to točilo kolem něj, měl celou svitu pomocníků," uvedla Mossová. "Hráli to na mou zranitelnost. Byla jsem celkem mladá a nevinná," dodala modelka, které bylo tehdy 18 let a tato kampaň ji v módním průmyslu proslavila. Fotografie oba zachycovaly odhalené do půlky těla. Na sobě měli džíny, z nichž vykukovalo značkové spodní prádlo.

Mossová, kterou objevil modelingový agent ve 14 letech, také uvedla, že na ni fotografové často tlačili, aby ukázala více kůže, než jí bylo příjemné, a naléhali také, aby při fotografování odložila i podprsenku.

Heroin nikdy nebrala

V 90. letech se bývalá přítelkyně Johnnyho Deppa stala také tváří známého módního trendu "heroic chic", který oslavoval vyhublý a nezdravý vzhled. Supermodelka se v rozhovoru svěřila, že jí kvůli tomu lidé nespravedlivě přisuzovali neduhy, kterými nikdy netrpěla. "Nikdy jsem nebyla anorektička a nikdy jsem nebrala heroin. Byla jsem hubená, protože jsem během focení a přehlídek nejedla. Vždy jsem byla štíhlá," okomentovala.

Moderátorka se jí zeptala také na mediální skandál z roku 2005, kdy britská média zveřejnila fotku, na níž Mossová šňupe kokain. "Bylo mi nanic a byla jsem celkem naštvaná," vyjádřila se k více než 15 let staré události. Později zveřejnila prohlášení, v němž se za své chování omluvila.

Supermodelka oficiálně opustila přehlídková mola v roce 2004, dnes vede vlastní modelingovou agenturu. Jednou z jejich klientek je její vlastní dcera Lila Mossová, která se objevila na květnové obálce britského magazínu Vogue.

