Není to jen první den. Jak úspěšně zvládnout adaptaci v novém zaměstnání?

S kamarádkami a rodinou jste oslavila, že nastoupíte do nové práce. Euforie pomalu opadá a začíná ji střídat lehké chvění, jak to všechno zvládnete. Není se co divit, na žebříčku stresových životních situací hodnocených na stupnici od 1 (minimum) do 100 (maximum) dostala změna zaměstnání významných 36 bodů. Pro ilustraci rozvod má 73 bodů a výpověď z práce 47 bodů.

A i když je den nástupu ještě relativně daleko, emoce začínají pracovat. V tu chvíli je potřeba si pomoci rozumem. Rozdělte si čas, který vás čeká, na 7 přehledných období. Každé bude mít svá specifika, která si postupně zpracujete, protože čím organizovanější budete, tím snadnější bude přechod do nové práce.

Období před nástupem

Dny těsně před nástupem

První den

První týden

První měsíc

První 3 měsíce

První rok

Než začnete plánovat a dívat se na ně optikou nové práce, zapište si, co vás v těchto obdobích čeká za klíčové soukromé události, povinnosti, které jsou důležité pro chod vaší domácnosti a v péči o děti. Zatím nic neorganizujte a neměňte plány, pouze si je zapsáním uvědomte. Doporučujeme postupovat tak, že si na každé období vyčleníte samostatný list papíru, ať máte dost prostoru na poznámky.

Pak si nadepište 7 dalších listů a přeneste se do profesní roviny. Se znalostí toho, co jste se o pozici a o firmě dozvěděla, spolu se zkušenostmi z předchozích zaměstnání se zamyslete nad tím, co vás čeká a kolik vás to bude stát času a energie. Může to být týdenní školení mimo bydliště či pondělní pozdně odpolední porady. Také si zkuste zapsat, kam byste se za každého období chtěla posunout. Od znalosti jmen kolegů v oddělení přes detailní znalost všech dodavatelů až po pochopení firemní kultury a rozhodovacích procesů. Dá vám to možnost lepšího soustředění na to, co je důležité.

Potenciální hrozby

Teď určitě tušíte, co bude třetím krokem. Na každé období se podívejte soukromýma i profesníma očima. Všechno krásně ladí, nebo již teď vidíte potenciální problémy? Co tedy nyní můžete udělat pro to, aby to tolik nedřelo? Zkuste si zajít na preventivní prohlídky s předstihem, více zapojit partnera do péče o děti nebo vaše sourozence do starosti o rodiče. Spadají do období prvních 3 měsíců Vánoce? Možná je čas letos poprvé nakoupit dárky již v září. Všechno sice dopředu neovlivníte, ale až to přijde, tak určitě budete připravenější. A to se hodí.

O úspěchu nebo neúspěchu v nové práci tedy zdaleka nerozhoduje jen první den, byť je na něj soustředěna naše mysl. Důležité je si uvědomit, že adaptace do nové pozice začíná dříve než prvním přihlášením do systému a že k ní můžete přistoupit mnohem aktivněji.