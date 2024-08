Važte si sama sebe, budou vás respektovat

Je to jednoduché, nejdřív se musíte mít naučit ráda sama, respektovat to, jaká jste a co umíte, a teprve pak můžete něco podobného vyžadovat od svého okolí. Společnost, ve které žijete, pouze nastavuje vaše zrcadlo. Udělejte si tedy pořádek ve svém nitru i mezi lidmi. Nepolemizujte, jestli je to či ono vhodné nebo bolestné pro jiné. Začněte říkat, co si opravdu myslíte a co cítíte. Máte na tomhle světě stejná hlasovací a volební práva jako ostatní. Když se zdržujete hlasování nebo jste po vůli jiným, nic vám to nedá a do historie světových senzací vás to nezapíše.

Jinak řečeno, milujte se a buďte sobec. Stejně jako většina populace. Pokud budete pořád za hodnou holku, co sedá v koutě a odedře pracovní povinnosti za celý tým, budete jen ta, co je na ni spoleh, je hodná. To nezní moc sexy, že ne?

Zrcadlo, zrcadlo

Zkuste to jinak a položte si následující otázky. Co se mi na sobě líbí? V čem jsem opravdu dobrá? Co chci a kam směřuji?

Zrekapitulujte, co všechno jste v životě doposud dokázala. Porodila jste a odchovala děti? Vystudovala? Máte úžasnou sbírku kuchařek? Umíte cizí jazyky? Máte široko daleko nejhezčí zahradu ze všech? To anebo spousta jiných předností, které jsou ve vás nakumulované, tvoří vaši osobnost. Skvělou, chce se dodat. Co na tom, že jste nevynalezla lék na rakovinu, to se zase tolika lidem nepodaří, ale vychovat slušné lidi ze svých dětí, to je dnes hodno potlesku.

Respektem k sobě samým získáte respekt ostatních. A že se nezavděčíte všem? Tak to je jasné. To je totiž daň za to, že budete žít svůj vysněný život bez přetvářky. A právě takový život stojí za to. Ti, kteří vás budou odsuzovat, prosím vás, jsou to lidé, kterým jste něčím zavázaní, nebo vám s něčím pomáhají? Když pojedete podle jejich diktátu, zůstanete na dně, ještě vás přidupnou a stejně vás pomluví. O ně totiž vůbec nejde. Především myslete na sebe.

Současně k sobě buďte vlídné a přátelské. Sebemrskačství rozhodně není podmínkou úspěchu. Naopak. Ostatní zjistí, že zvládáte za den více aktivit než pouhý pozemšťan, nikoho tím neoslníte a zůstane vám role muly navždy.

Náš tip: Pochvalte se během dne, pokud to zatím nepraktikujete. Ať je to za skvělou svíčkovou, za to, že přes nepřízeň osudu v dopravní zácpě jste to jednání na čas stihly, pochvalte se za vaše krásné dítě, kterému sluší mikina, kterou jste koupily. Je to radostné a navazujete se sebou přátelské vztahy. Usilujte o životní rovnováhu, když dáváte, musíte také brát. Nastavte si pevné mantinely, přes které "nepojede vlak". Zdravá sobeckost je pro vás krásná nová vlastnost, která skýtá netušené možnosti být sama sebou. Učte se jí, myslete nejdříve na sebe. Budete se cítit fajn a tuto energii následně volně přenesete na ostatní.

Být samaritánkami pro jiné, obětovat své já a svůj život pro touhy jiných je vzhledem k časové pomíjivosti vašich životů velmi riskantní cesta. Na náhrobek vám to stejně nikdo nevytesá. Buďte samy sebou, samy přicházíte na svět, samy umíráte a samy si určujete, jak svůj život prožijete.

Staňte se hrdinkami svých životů. Jen tak bude mít váš život smysl. Nechcete přece na konci své cesty litovat, že jste se přizpůsobovala natolik, až jste cestou ztratila své já.