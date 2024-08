Jak je důležité mít s partnerem čas na sebe

O tom, jak důležité je chodit spolu na večeře a jezdit spolu na dovolené a povídat si, jste asi četli už mnohokrát. Pojďme se na to teď ale podívat trochu z jiného pohledu. Když dojde na rozhovory o vztazích, často se používají zemědělské pojmy - vzkvétat, přinášet plody, růst. A co je potřeba, když chcete, aby vám na poli, zahrádce nebo třeba doma v květináči něco rostlo? Je to tak, budete tomu muset věnovat čas a nějaké úsilí. Jinak ta květina uhyne.

Ve světě flory existují různé typy rostlin. Přiznám se, že ty, které pěstuju doma já, jsem pojmenovala jako darwinovské. Proč? Ty, co přežily, se dokázaly evolučně adaptovat na moje zahrádkářské "umění", tj. když si vzpomenu, tak je zaleju, a víc se o ně nestarám. Velká část z nich se však adaptovat nedokázala. A věřím, že nějakému šikovnějšímu zahradníkovi by rostly a kvetly mnohem líp.

Je až s podivem, kolik lidí se o své vztahy stará stejným způsobem jako já o své darwinovské květiny. Prostě, když si vzpomenou, tak nějakou tu základní péči o vztah zařídí - třeba v létě nějakou tu dovolenou a víc se o vztah a potřeby partnera nijak zvlášť nestarají. Doma se sice potkávají, jako já chodím kolem darwinovských květin v květináčích, sem tam i nějaké slovo prohodí, ale to je vše. Některé vztahy to vydrží, některé ne. Ale i u těch darwinovských vztahů se může stát, že se v okolí objeví nějaký šikovnější zahradník. A to se pak lidé nestačí divit. Žena nebo muž totiž nejsou květiny, mají nohy a v dnešní době také telefon, Instagram a Facebook, mohou snadno potkat lepšího zahradníka a odejít.

5 potřeb pro vztah

Když mě kdysi učili mí kubánští kamarádi tancovat, naučila jsem se, že párový tanec a vztah či potažmo sex jsou si mnohem blíže, než se může zdát. Také v oblasti psychoterapie existovalo hned několik tanečníků, kteří objevili paralely mezi tancem a životem. Jedním z nich byl i Albert Pesso, který definoval pět základních potřeb, které každý člověk má. Jenže on ty potřeby nemá jen člověk, má je i pár, partnerský vztah. No a stejně jako u svých základních pěti potřeb je v dospělosti vaší vlastní povinností je naplnit, tak i u partnerského vztahu je povinností dospělých partnerů dbát o jejich naplnění.

Místo - když nemáte kde, nemůžete tančit. Když nemáte prostor pro vás dva jako pár, nemůže vám vztah fungovat. Až takhle jednoduché to je. Ten prostor však musí být jasně vyhrazený. Musí to být prostor, kdy druhému věnujete plnou pozornost, jako při tanci. Na parketu by to taky vypadalo dost blbě, kdyby jeden z tanečníků držel notebook a řešil pracovní e-maily a druhý na mobilu sjížděl Facebook.

Péče - o vztah je potřeba pečovat. Stejně jako o květinu nebo o taneční pár. Co ve vašem vztahu aktuálně potřebuje největší péči? Vzájemná komunikace, ujasnění si směřování, intimita, společné prožitky, vzájemná inspirace? Je mnoho oblastí, o které lze pečovat, ale u vztahu je potřeba, aby ta péče byla společná. Pokud chcete v tanci zlepšit otočky, těžko toho dosáhnete bez tanečního partnera.

Podpora - možná jste to někdy zažili. Když se v tanci můžete o tanečního partnera opřít, rázem dokážete něco, co sami nikoliv. Dynamika páru umožňuje využít toho, že společné těžiště páru je jinde než těžiště jednotlivých tanečníků, a tak je možné rázem "létat", či se zvednout ze situací, kdy byste jinak zůstali ležet na zemi. Aby to ale fungovalo, musí být vždy oba partneři připraveni toho druhého podpořit, ve prospěch společného, ve prospěch páru. Až přítomnost této podpory přináší důvěru potřebnou k tomu, že když bude potřeba, váš partner vás zvedne, podrží, či třeba jen chytí, abyste nespadli, když zrovna na chvilku ztratíte stabilitu. K získání tohoto pocitu však (taneční) pár potřebuje dostatek praxe, dostatek společných chvil a často i zkoušení nových věcí.

Ochrana - na tanečním parketu musí partner chránit svoji partnerku před tím, aby nevrazila do jiného tanečního páru, a taneční partnerka mu v tom může pomáhat, protože ani zkušený taneční partner za sebe úplně nevidí. U ochrany vztahu je to podobné. Oba partneři musí vztah chránit před riziky zvenčí i předtím, aby vztah náhodou do něčeho bolestivého nevrazil třeba tehdy, kdy to jeden z partnerů třeba přímo nevidí. Stejně jako u tance je základem ochrany vztahu komunikace. Pokud jeden z partnerů vidí nějaké riziko, které by mohlo způsobit ránu pro celý vztah, je třeba o něm tomu druhému dát vědět včas.

Hranice - je úplně poslední a nejvíce podceňovanou potřebou, a to nejen u vztahů, ale i u lidí. "Tohle je můj taneční prostor, tohle je Tvůj taneční prostor," zní legendární věta z Hříšného tance. I vztah by měl mít svůj jasně ohraničený prostor, kam nikdo nebude zasahovat, zejména v době sociálních sítí anebo třeba příliš starostlivých rodičů a sourozenců. Však si zkuste tancovat v páru, když vám do toho bude mluvit jeho matka a její bratr, ideálně současně a hodně nahlas, nebo když se do vašeho tanečního držení náhle přimotá kolega z práce a stoupne si mezi vás. Další tanec už nebude téměř možný.

Jak to v praxi může třeba vypadat? Jednou týdně, v přesně stanovený den a přesně stanový čas (hranice) si najděte prostor (místo), kdy s partnerem někam vyrazíte - popovídat si, na procházku, do hospůdky, do vinárny, na kolo, kamkoliv. Tento prostor si chraňte (ochrana) před všemi - dětmi, prací, rodiči - a nechte jej sloužit vám k tomu, abyste si upřímně a otevřeně popovídali o tom, jak se ve vztahu cítíte, co byste si třeba přáli zažívat atd. (péče). Vždy mluvte jen jeden, partner naslouchá a nehodnotí. Často během večera dojdete i ke společnému závěru, co udělat dál, abyste se oba ve vztahu lépe cítili (podpora).

Začít musíte u sebe

Zní vám to jako sci-fi? Je to docela možné. Než totiž můžete začít pečovat o vztah, musíte si výše uvedené potřeby ošetřit nejprve sami u sebe. A ne všechny si musíte zařizovat sami. O péči, podporu a ochranu si můžete klidně někomu říct - přátelům, kolegům, šéfovi, nebo třeba i partnerovi. Jde o to, čeho se mají konkrétně týkat. Čas pro sebe je naprosto nejzásadnějším způsobem péče o vztah i o děti. Nedopřát si místo, péči, podporu, ochranu a hranice je velmi sobecké, nutíte tím totiž lidi, kteří vás milují, aby to udělali místo vás. Jestli nevěříte, vzpomeňte si na svoji babičku, jak vám je, když třeba přestává chodit ven, nejde radši k doktorovi, i když jí není dobře, nebo třeba jí i prošlé potraviny a ty od vás si schovává na později atd.

Diagnóza děti

Pro někoho může být až zarážející, kolik vztahů se rozpadne nedlouho po narození dětí. Těch dětí, které měly být vrcholem vztahu a jeho plody.

Řada novopečených rodičů, mnohdy právě proto, že mají nedostatečně ošetřené své potřeby, velice rychle zapomíná na to, že i vztah potřebuje nějakou péči. A malé dítě, jehož životní náplní je mít pro sebe co nejvíce pozornosti svých rodičů, si mile rádo pro sebe usurpuje každý milimetr prostoru, který mu dáte. No a pokud mu nedáte žádné hranice, klidně ho spolkne i všechen. Navíc děti se snaží dostat mezi rodiče, jak jste si již zajisté asi už mnohokrát všimli, i v pro vztah takřka posvátném místě - v ložnici. A když máte mezi sebou dítě, na sex, natož výrobu dalších dětí, už těžko dojde. A jednoho dne už nedojde ani na ten vztah, pokud si včas znovu nevytvoříte prostor jen pro sebe jako pár a bez dětí a dalších lidí, včetně přátel, rodičů či sourozenců.

Tak hodně partnerského štěstí!