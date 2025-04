Váhy touží po lásce, Berani řeší napětí v práci. Co vás čeká a nemine tento týden?

Týden od 14. do 20. dubna přinese každému znamení jiné výzvy i radosti – ať už v lásce, práci nebo zdraví. Planety nám tentokrát připomínají, že vztahy potřebují péči, práce trpělivost a tělo klid. Co vám hvězdy napovídají tentokrát? Podívejte se, který den bude tím vaším šťastným – a na co si dát v těchto dnech pozor.