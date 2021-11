Berani jsou sobci a Býci lenoši: jaké jsou vaše špatné vlastnosti podle horoskopu

Kladné povahové stránky jednotlivých znamení zvěrokruhu jsou známé a častokrát vyzdvihované. Jak je to ale naopak? Na co si dát pozor u Berana, čím vás doběhnou Blíženci a co nehezkého můžete čekat od Kozoroha?