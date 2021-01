Karta na týden od 4. ledna: Uvolněte sevření a nebojte se změn

První týden roku 2021 je tu a s ním i pravidelná týdenní karta. Jak začneme nové období? Co za příchuť bude mít prvních pár dní, které dají směr celému měsíci?

Týdnu od 4. ledna bude vládnout tarotová karta 4 pentaklů. Ta patří ke skupině karet tzv. malé arkány. Zjednodušeně lze říci, že karty z tohoto okruhu dokreslují základní dějovou linku, kterou ve výkladu určují karty arkány velké. Objasňují způsob a udávají směr, jakým tazatel ke svému cíli dojde. Dodávají výkladu hloubku a jasnost. Co však tato karta znamená jako samostatně vytažená?

Význam karty

Čtyřka pentaklů symbolizuje potřebu mít to své jisté. Je to karta někdy přehnaného lpění na pomyslných jistotách, představuje vztah k majetku a strach ze zbytečného rizika. Raději si podrží to své, pracně získané, než aby se rozhodla k jakékoli akci. Často ukazuje na situace, kdy raději sedíme na místě a v rukách křečovitě držíme "to své", aniž bychom viděli (nebo chtěli vidět) příležitost jinde. Bojíme se uvolnit sevření z obavy ze ztráty. Jde o stav, odkud se jen těžko posuneme dál, není tu prostor k rozvoji a rozšíření obzorů. Vůbec nejtěžší ovšem bývá uvědomit si svou stagnaci.

Co můžete udělat

Zamyslete se nad tím, co opravdu chcete. Buďte k sobě upřímní, uvolněte se a pokuste se objektivně zhodnotit svůj stav. Převezměte iniciativu, zabezpečte svůj majetek, ale snažte se nevnímat tento úkol jako celoživotní břímě. Podstata života není ve stagnaci a ustrnutí na místě, ale naopak v pohybu a neustálém proudu událostí.

Na co pozor

Nebuďte lakomí, tvrdohlaví a nenasytní. Nebojte se změn a nepodléhejte úzkostným stavům. Nelpěte na majetku, nesvírejte svůj život tak silně, že mu znemožníte volně dýchat.