Karta na týden od 23. srpna: Přichází aktivní dny. Pusťte se do všeho, co chcete

Každý z nás občas jistě zažil stav, kdy se mu nedostávala energie. Cítil se unavený a bez motivace, přestože k tomu nebyl žádný relevantní důvod. Karta pro tento týden vás z takového rozpoložení dokáže probrat. Přináší s sebou dostatek svěží energie, zápal i vášeň.

Týdnu od 23. srpna bude vládnout tarotová karta Rytíř holí. Ta patří ke skupině karet tzv. malých arkán. Zjednodušeně lze říci, že karty z tohoto okruhu dokreslují základní dějovou linku, kterou ve výkladu určují karty arkán velkých. Objasňují způsob a udávají směr, jakým tazatel ke svému cíli dojde. Dodávají výkladu hloubku a jasnost. Co však tato karta znamená jako samostatně vytažená?

Význam karty

Rytíř holí symbolizuje výbušnost, aktivitu, smělost, žár, vášeň i netrpělivost. Má vysoké ambice a hledí do oblak. Je smělý a zábavný, inspiruje a motivuje k činu. Miluje velká gesta a v tu chvíli vše, co předvádí, myslí vážně, s nejlepším úmyslem a velkorysostí. Čekají vás tedy aktivní dny plné nejrůznějších impulzů. Ve společnosti se budete cítit jako ryba ve vodě a ostatním bude vaše přítomnost příjemná. Energie budete mít na rozdávání. Čeká vás i trocha napětí, do určité míry dráždivá situace a vzrušující očekávání. Ale i netrpělivost a nutkání věci alespoň trochu popohnat.

Co můžete udělat

Směle se pusťte do všeho, na co máte chuť. Během nadcházejících dnů není nic, nač byste nemohli dosáhnout. Nebojte se riskovat, buďte smělí a neohrožení. Pro svou věc udělejte vše, co je ve vašich silách. Aktuálně jich máte víc než dost.

Na co pozor

Nebuďte zbrklí a nesnažte se věci násilím popohánět. Trpělivost není zrovna to, čím byste vynikali. Naopak. Nelámejte věci přes koleno, někdy méně znamená více. Nebuďte krutí a necitelní.