Falešná Kate Mossová zmátla Fashion Week v Paříži

Žena, která se objevila na mole v kožených kalhotách a bílé košili, byla totiž ve skutečnosti Denise Ohnona, rodačka z Liverpoolu, která si založila kariéru na tom, že si ji lidé pletou s její slavnější krajankou, modelkou Kate Mossovou.

O sedm let mladší Ohnona má na Instagramu stránku nazvanou I am not Kate Moss (Nejsem Kate Mossová), kde ji sleduje téměř 70 tisíc lidí a jako dvojnice slavné modelky se živí už řadu let.

Ne vždycky se svou podobou byla ale spokojená. Pro Daily Mail v roce 2019 řekla, že jí nebylo příjemné, když si ji v minulosti s Mossovou pletli. "Když jsem poprvé vystupovala jako Kate, strašně jsem se styděla a cítila se jako podvodnice. Ale jak šel čas, začalo mě to bavit a teď je to velmi lichotivé - kdo by nechtěl, aby si ho pletli s Kate Mossovou? Vždyť je to jedna z nejvíce ikonických žen všech dob!" přiznala Ohnona.