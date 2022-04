Dva týdny po porodu? Žena předvedla své tělo, pak čelila kritice od sledujících

Aga prozradila tři skutečnosti, díky nimž se podle svého úsudku zotavuje z porodu tak snadno a rychle: "Už během těhotenství jsem si dávala pozor na to, co jím, až do porodu jsem cvičila a pár dní po porodu jsem zase začala chodit na procházky."

Novopečená maminka se svým rychlým návratem do původní formy ráda chlubí na svém TikTok profilu, i když to znamená čelit kromě pochvalných komentářů i negativním reakcím. Jedni ji uznávají, že má být na co pyšná, druzí jí vyčítají, že prosazuje nerealistické normy a očekávání.

"Nenormalizujme to, že dva týdny po porodu bude zase všechno v pořádku. Já jsem dva měsíce po porodu nemohla ani vyjít z domu." Na jednu ze sledujících reaguje další: "Proč musíte říkat, že je to nereálné? Každý je jiný. Pokud byla ve formě před těhotenstvím i během něj, tak se do ní zase rychleji dostane zpátky."

Spokojená maminka si ale svůj poporodní zázrak nerušeně užívá: "Jste dva týdny po porodu, zase ve formě a ve svém oblečení, je krásný slunečný den a vaše dítě je spokojené a šťastné, život je fajn."