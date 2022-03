Dřív za Jágra, teď za sebe. Češky nově zobrazuje videohra, vývojáři je i rozesmáli

Když kapitánka Češek v Pekingu Alena Mills v reprezentaci začínala, hokejoví fanoušci, především ti mladší, žili videohrou NHL 2005 od vývojářské společnosti EA Sports. Specialitou tehdy bylo přidání Světového poháru, nepravidelné akce, na níž Češi v reálu potvrdili velmocenské postavení a v semifinále málem vyřadili domácí Kanadu v nejsilnějším složení.

To Mills zhruba v té době zažila neúspěšnou kvalifikaci na olympiádu, kde Češky jasně podlehly Rusku a Japonsku. Měly nastoupit ještě proti Severní Koreji, ale ta účast odřekla. Na pozdějším mistrovství světa byla Mills u třetího místa reprezentantek - v nižší divizi, daleko od postupu mezi elitu. Proto nepřekvapí, že ve zmíněné videohře ani Mills, ani žádná její spoluhráčka nebyla.

Češky už nechybí, překonaly mužské kolegy

Nyní, o 17 let později, je všechno jinak. České hokejistky jsou v rámci své kategorie hodnoceny lépe než jejich mužští kolegové a mají i svou virtuální podobu. Po revoluční lednové aktualizaci lze za Mills a její spoluhráčky hrát ve virtuálním prostoru v podobě NHL 22. Vývojáři z EA Sports se totiž dohodli s představiteli světového hokeje a do své hry přidali deset ženských reprezentací.

Nechybí nikdo ze světové špičky, tedy ani Češky, které mají spolu s Ruskami čtvrté nejlepší hodnocení. Lepší je jen Finsko a samozřejmě Kanada se Spojenými státy, dlouholetí hegemoni ženského hokeje.

"Těžko říct, jestli to sedí, těch faktorů je hodně. Ale proč ne, já s tím problém nemám," říká útočnice Vendula Přibylová. "Já taky ne. Je příjemné to takhle slyšet," přidává jiná forvardka Kristýna Pátková.

Obě nastoupily na uplynulé olympiádě, kde Češky hrály vůbec poprvé. Zarmoutily prohrou s papírově slabým Dánskem, ale také zazářily, když ve čtvrtfinále dlouho držely krok s Američankami. Nakonec z toho bylo sedmé místo (muži skončili devátí).

Podle všeho mají na víc. Třeba renomovaný server The Athletic je před turnajem označil za pátý nejlepší tým světa. Opět se nabízí srovnání s muži, kteří stále častěji poslouchají, že do elitní pětky už nepatří.

Hokejistky měly mužské vzory, byli jimi Nedvěd a Jágr

Co Češkám na rozdíl od mužů zatím chybí, je medaile z dospělého hokeje. Než se o ni znovu pokusí, můžou mezi ženami vyhrát alespoň tu virtuální v NHL 22. Na takovou příležitost čekali dlouho. "Asi déle, než by bylo dobré, ale hlavně že už tam jsme," těší Přibylovou. "Mě to třeba mile překvapilo, protože jsem velký gamer," dodává Pátková.

Už před olympiádou jí kamarádi posílali screenshoty, že za ni dali gól. Sama se ke hře dostala až později, protože v době aktualizace měla napilno. Zrovna cestovala ze Spojených států, kde hraje na univerzitě, do Česka na přípravný kemp před Pekingem.

"Že do hry přibyly ženské týmy, je skvělé i pro budoucí generace. Malé holčičky teď můžou hrát za svoje ženské vzory. Může to přispět k rozvoji ženského hokeje," zamýšlí se Pátková.

Sama měla hlavně mužské vzory, například Petra Nedvěda nebo Jaromíra Jágra. "Prostě ty hlavní hvězdy," líčí 23letá hráčka. "Jako malinká jsem zkoušela různé sporty. Mamka chtěla, abych dělala krasobruslení, to mi ale úplně nešlo, protože nejsem úplně nejflexibilnější člověk. Pak jsem zkusila hokej, protože bruslení samo o sobě mi šlo. Od té doby jsem hrála," vysvětluje.

Její vztah k hokeji formovala i videoherní série NHL. "Začalo to pro mě v roce 2008, kdy mi táta koupil PlayStation dvojku. Tenkrát byl ještě na obálce Jágr," vzpomíná. "Už tahle hra mě přiměla milovat videohry, doteď s sebou pořád vozím Nintendo. Také si pamatuju na dobu PSP (přenosný PlayStation Portable, pozn. red.), kdy jsem byla v páté nebo šesté třídě. Měly jsme NHL 07 a vždycky hrály v autobuse."

Pětadvacetiletá Přibylová má s PSP a hraním obecně podobnou zkušenost. Jen začínala o trochu dříve. "První, co si pamatuju, bylo NHL 2003; to jsem hrála opravdu hodně. Tenkrát jsem měla nejradši Colorado," vykládá.

"Je super, že teď se do hry konečně dostaly i ženské týmy. Myslím, že ve fotbalových hrách už jsou strašně dlouho," připomíná Přibylová. Konkrétně s nimi na podzim roku 2015 přišla FIFA 16 a v trendu pokračuje dodnes. Z kolektivních sportů se později sérií NBA 2K přidal basketbal.

Nicméně i videoherní hokej už se ženami experimentoval dříve. V NHL 12 bylo možné si vytvořit vlastní hráčku, hned v dalším vydání se pak objevily severoamerické legendy Hayley Wickenheiserová a Angela Ruggierová, které šlo přidat do libovolného mužstva.

Videohry? Radši karty

Až nyní ale hra obsahuje kompletní ženské týmy. Hráčky se od mužů na první pohled liší třeba mřížkami na obličeji a - na základě odlišných pravidel ženského hokeje - nemůžou rozdávat bodyčeky. Hodnocení jednotlivých hokejistek utvářeli experti z centrály světového hokeje, kteří už 15 let sledují ženské šampionáty.

"Něčemu se holky smály. Myslím, že třeba Noemi (Neubauerová) je tam jako bitkařka, což úplně není pravda," všímá si Pátková. "Nějaké mouchy to bude mít, ale ty ve hře mají i mužské ligy mimo NHL," doplňuje Přibylová.

Ačkoliv Pátková s Přibylovou NHL a dalším videohrám holdují, v reprezentační kabině nejde o až tak oblíbenou zábavu. "U nás jede spíš karetní hra Bang! - sejdeme se a hrajeme," prozrazuje Pátková. "U kluků letí videohry asi víc," soudí Přibylová. "Znám to od mladšího bráchy, kluci spolu hrají nějaké online hry pořád. V ženském kolektivu jsem to nikdy moc nezažila."

Podle průzkumu Entertainment Software Association z minulého roku převažují muži mezi hráči ve Spojených státech jen mírně, mají 55procentní podíl. Interactive Software Federation of Europe přišla před lety s podobnými čísly i pro Česko. Výrazné rozdíly jsou až v žánrových preferencích. Například mezi hráči sportovních her jsou podle analytické společnosti Quantic Foundry téměř výhradně muži.

Jak ale dokládají Pátková s Přibylovou, ženské fanynky sportovní titulů a konkrétně NHL existují. A už nemusí hrát jen za Jágra nebo Colorado, ale klidně třeba za Alenu Mills a stále obávanější českou reprezentaci.