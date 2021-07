Foto: Češi často svým oblečením na olympiádě vybočovali. To letošní je ale unikátní

Móda jde se sportem ruku v ruce. Především na olympijských hrách, na kterých sportovci musí absolvovat i mnoho společenských událostí, které se v průběhu konají.

Neodmyslitelnou součástí jsou velkolepé ceremoniály, které jsou ve světě vždy sledovanou záležitostí. Letošní zahajovací ceremoniál začíná 23. července 2021 ve 13:00 našeho času, bohužel se vše uskuteční bez diváků, kterých by za normálních okolností bylo na stadionu přes 60 000.

Móda se stala podstatnou částí olympijských her a nástupové kolekce všech týmů jsou vždy ostře sledovány. Češi svým oblečením svět zaujali již několikrát, a to jak při zimních, tak i při letních olympijských hrách. Nikdo nezapomene na londýnské holínky a deštníky, které byly vtipnou narážkou na proměnlivé anglické počasí. Minulé modely na LOH v Riu se naopak staly terčem posměchu - pruhovaná saka a klobouky by podle kritiků byly vhodnější do cirkusu.

Pro letošní olympijské hry v Tokiu navrhla nástupovou kolekci návrhářka Zuzana Osako, která spojila japonskou kulturu s českou tradicí. Kostýmy z její dílny vyvolaly rozporuplné reakce. Podle nejnovějšího výzkumu společnosti Nielsen Admosphere se oblečení pro český sportovní tým líbí 46 % Čechů, naopak 36 % respondentů kolekci za hezkou nepovažuje. Poměrně velká skupina (18 %) se nedokáže přiklonit ani na jednu stranu.