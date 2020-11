Melania Trumpová září u stromku štěstím, na uniklé nahrávce na Vánoce ale nadává

Video usmívající se Melanie vítající vánoční stromek je však v ostrém kontrastu s letos uniklou nahrávkou, na níž první dáma dala poněkud nevybíravě najevo, že ji Vánoce nezajímají a zajišťování vánoční výzdoby ji obtěžuje.

Trumpová na svém oficiálním účtu napsala, že doručení vánočního stromku do Bílého domu každý rok přináší ducha svátků. "Letošní strom bude i nadále přinášet radost těm, kteří budou procházet chodbami Bílého domu v této nejlepší části roku," uvedla. Strom doručili dva muži v rouškách, které první dáma za zvuku vánočních koled hraných vojenskou kapelou amerického námořnictva přivítala bez zakrytých úst a nosu. Krátce se před Bílým domem objevil také prezident Donald Trump.

Letos vybraný jehličnan pochází od pěstitelů Dana a Anne Taylorových z jejich stromkové farmy v Západní Virginii. Tito dodavatelé byli už několikrát vybráni také v uplynulých letech.

Video usmívající se Melanie u vánočního stromku nicméně ostře kontrastuje s nahrávkou, na níž si první dáma poněkud nevybíravě stěžovala na svou povinnost zajistit vánoční výzdobu Bílého domu. Audiozáznam dříve letos zveřejnila bývalá kamarádka a poradkyně první dámy, Stephanie Winstonová Wolkoffová, která o svém přátelství s Melanií napsala knihu Melania a já (Melania and Me).

Tajně nahraná konverzace mezi Melanií a její poradkyní se údajně uskutečnila krátce poté, co první dáma v červenci 2018 navštívila záchytné centrum pro imigranty v Texasu. "Pracuju do úmoru na vánočních věcech, to víš. Komu do p***le záleží na vánočních věcech a dekoracích? Ale dělat to musím, že jo," řekla Melania. "Fajn, takže to dělám a říkám, že pracuji na Vánocích a plánuju Vánoce a oni pak řekli 'No a co ty děti, které byly odděleny (od rodičů-imigrantů)?'" pokračovala.

"Dejte mi sakra pokoj. Říkali něco, když to dělal Obama?" tázala se své přítelkyně. "Snažila jsem se zajistit, aby se dítě opět shledalo se svou matkou. Neměla jsem šanci, musí to projít procesem a být podle zákona," dodala. Personální šéfka první dámy Stephanie Grishamová za zveřejnění nahrávky Wolkoffovou ostře zkritizovala a uvedla, že bývalá důvěrnice vydáním knihy porušila dohodu o mlčenlivosti.

Nahrávku při informování o převzetí vánočního stromu připomněla řada médií včetně britského listu The Independent či časopisu Vanity Fair, který zprávu opatřil drsným titulkem.

Brzy Melania představí letošní vánoční výzdobu Bílého domu. Půjde patrně o její poslední velký úkol než jí v pozici první dámy v lednu vystřídá manželka nastupujícího prezidenta Joea Bidena, Jill.