Američané ji neměli rádi. Nejméně oblíbená bývalá první dáma USA proslula kontroverzí

Manželka bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa Melania slaví v pondělí 51 let. Narodila se v jihoslovinském městečku Novo Mesto a do USA odešla v roce 1996 jako modelka. Podívejte se, jaká byla její cesta do Bílého domu i proč se stala módní ikonou s prvky kontroverze.