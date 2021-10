S tímto si proboha jako kluk nehraj. Lego bojuje proti takovým genderovým stereotypům

Dánská společnost Lego oznámila, že bude pracovat na tom, aby odstranila genderové stereotypy. Rozhodla se tak poté, co v první polovině října zveřejnila výzkum, z něhož vyšlo najevo, že chlapci se stále zdráhají si hrát s "holčičími" hračkami. Studie se účastnilo sedm zemí včetně České republiky.

Zatímco se dívky stávají sebevědomějšími a mají zájem zkoušet různé aktivity, to samé neplatí pro chlapce, tvrdí nová studie, které se zúčastnilo téměř sedm tisíc rodičů a dětí ve věku od 6 do 14 let z Číny, České republiky, Japonska, Polska, Ruska, Velké Británie a Spojených států.

"Je tady asymetrie. Povzbuzujeme holčičky, aby si hrály s hračkami kluků, naopak to ale neděláme," podotkla profesorka Gina Ripponová, neurobioložka a autorka knihy The Gendered Brain pro britský deník The Guardian.

Kluk, který si hraje s panenkou, je divný

Ve studii 71 procent dotazovaných chlapců uvedlo, že mají obavy z toho, že by si z nich ostatní dělali legraci, pokud by si hráli s "holčičími hračkami". A tento strach sdílí i jejich rodiče. "Ti se obávají, že se budou ostatní vysmívat spíše jejich synům než dcerám, když si budou hrát s hračkami spojovanými s opačným genderem," vysvětluje Madeline Di Nonnová, generální ředitelka Geena Davis Institute on Gender in Media, který výzkum pro společnost Lego vytvořil.

"Souvisí to s tím, že chování asociované s muži je ve společnosti uznávanější. Dokud si neuvědomíme, že jsou ženské aktivity stejně hodnotné a důležité, rodiče a děti nezvyklou hru nepřijmou," zdůrazňuje Di Nonnová za instituci, kterou založila oscarová herečka Geena Davisová v roce 2004 za účelem boje s negativními genderovými předsudky.

Holky tančí a kluci hrají fotbal

Výsledky zmíněné studie ukazují, že rodiče stále povzbuzují syny k tomu, aby se věnovali sportu nebo technologicky a vědecky zaměřeným aktivitám, zatímco dívky vedou k tanci a aktivitám spojeným s oblékáním (a to pětkrát více než chlapce) či vařením a pečením (třikrát více).

"Toto je problém od doby, kdy se hračky začaly nabízet jako způsob, jak si natrénovat budoucí dovednosti. Pokud si dívky nehrají s Legem či jinými konstrukčními hračkami, má se za to, že nerozvíjí prostorové dovednosti. Nikdo se ale nepozastaví nad tím, že kdyby si chlapci hráli s panenkami, získali by výchovné a pečující schopnosti," poukazuje Ripponová. S tím souvisí také to, že i když nejsou na dívky kladeny takové nároky, co se týká výběru hraček, podle studie je jejich "rozhled" směrován genderovými stereotypy s postupem věku.

"Usilovně pracujeme na tom, aby Lego bylo rovným dílem určené pro dívky i chlapce," říká Julia Goldinová, šéfka produktu a marketingu v dánské Lego Group. Společnost například přestala označovat stavebnice štítky "pro dívky" a "pro chlapce" a na webových stránkách neprezentuje své produkty podle genderu. Požadované zboží vyhledáte na základě tématu, věku, kategorie, ceny nebo podle oblasti zájmu.

