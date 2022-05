Mladí lidé jsou terčem reklam na alkohol. Je třeba to zarazit, zní apel na vlády

Nejvyšší procento úmrtí v souvislosti s alkoholem zaznamenávají světové statistiky ve věkové skupině od 20 do 39 let. Ze studie Světové zdravotnické organizace vyplývá, že pokud lidé začnou požívat alkoholické nápoje v raném věku, budou v tom pokračovat i do dospělosti.