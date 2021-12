Demi Lovato si o Vánocích oholila hlavu. Je to nový začátek, říká

Na Vánoce, které Američané slaví 25. prosince, Demi Lovato zveřejnila na Instagramu video, z něhož je patrné, že výrazně zkrátila svůj účes. Lovato před několika měsíci oznámila, že je nebinární, v poslední době výrazně změnila svou image.

Zkrácenou kštici ukázala také na Instagramu s tím, že jde o nový začátek před vstupem do nového roku. Lovato nedávno vydala sedmé studiové album s názvem Dancing with the Devil…the Art of Starting Over (Tanec s ďáblem…umění nového začátku).

Podle jejích vlastních slov deska odráží, kým skutečně je. "Nikdy jsem si nedala tolik času na to, abych se opravdu poznala," řekla. "Na osobní i spirituální rovině jsem se velmi posunula," dodala. Spolu s albem vyšel také doprovodný dokument, který přibližoval její boj s drogovou závislostí.

V květnu tohoto roku Lovato oznámila, že je nebinární, neztotožňuje se se ženskou ani mužskou identitou. "Myslím, že to nejlépe reprezentuje jistou fluidnost mého genderového vyjádření a umožňuje mi být autentičtějším a opravdovějším člověkem, kterého známe a stále jej objevujeme," připomněl server The Independent.