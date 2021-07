Nebinární Demi Lovato: Nevadí, když nás omylem oslovíte jako ženu. Aspoň se snažte

Demi Lovato letos v květnu oznámili, že jsou nebinární. Neztotožňují se tedy s mužskou ani ženskou genderovou identitou a přejí si být oslovováni jako "oni". "Jsme pyšní, že vám můžeme říct, že jsme nebinární a oficiálně měníme svá zájmena na oni a jejich," napsali na Twitteru.

Nedávno Lovato promluvili ke svým 110 milionům fanoušků na Instagramu s tím, že nevadí, když je omylem osloví jako ženu. Přiznali, že se sami čas od času spletou. "Změnit zájmena, která jsme používali celý život, je obrovská změna. Občas je těžké na to pamatovat," přiznali.

Lovato zdůraznili, že nejdůležitější je, aby ostatní respektovali jejich přání a projevovali snahu oslovovat je tak, jak si přejí.

Vysvětlili, že cítili potřebu tento příspěvek zveřejnit, protože lidé se změnou oslovování často bojují. "Některé to mate, jiným dělá problém si to zapamatovat," napsali Lovato.

Vyléčení z poruchy příjmu potravy i závislosti

Demi Lovato se v poslední době hojně vyjadřují také k problematice duševního zdraví. Na jaře osočili losangelský obchod The Bigg Chill z toho, že jim jako člověku, který trpěl poruchou příjmu potravy, velmi ublížilo, když v jedné z poboček viděli velké nápisy "Mlsání bez výčitek" u regálů s dietními produkty. "Natolik nás to rozhodilo, že jsme si nakonec nekoupili ani mražený jogurt," řekli.

V březnu, dva měsíce před jejich coming outem, zrušili Lovato zásnuby s hercem Maxem Erichem. Předtím několik let bojovali se závislostí na drogách a s duševními onemocněními. Když jim bylo osmnáct let, nastoupili do protidrogové léčebny a byla jim diagnostikována bipolární porucha.

