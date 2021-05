Demi Lovato je "oni". Zpěvačka oznámila, že je nebinární a není ani žena, ani muž

Demi Lovato se proslavila jako dospívající filmová hvězda a v uplynulém desetiletí se stala jednou z nejpopulárnějších zpěvaček na světě. O tom, že se nepovažuje ani za ženu, ani za muže, informovala fanoušky na sociálních sítích, píše web CNN.

"Mám pocit, že to nejlépe ukazuje moji proměnlivost, co se týče genderu. Díky tomu se cítím více svá," řekla zpěvačka, která dodala, že se nepasuje do role mluvčí či expertky nebinárních osob. "Dělám to pro všechny lidi, kteří se zatím nepodělili se svými blízkými o to, kým skutečně jsou."

Demi Lovato se před pár lety otevřela v dokumentu na YouTube, kde promluvila o svém duševním zdraví, závislosti i předávkování, které ji málem stálo život.

Lovato rovněž přiznala, že zrušila zasnoubení s hercem Maxem Ehrichem, protože "si přišla příliš homosexuální na to, aby si vzala muže".

"Nevím, jestli se to změní za deset let, nebo nikdy, ale teď jsem ráda, že jsem přijala sebe samu," dodala.