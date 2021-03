Lovatová poprvé promluvila: Dvakrát znásilněná a nic se neřešilo. Měla jsem trauma

Americká popová herečka a zpěvačka Demi Lovatová promluvila v nové dokumentární sérii o tom, že byla jako náctiletá znásilněna. Když se s napadnutím svěřila, útočník údajně nebyl "nikdy odvolán z filmu, ve kterém spolu hráli".

V novém dokumentárním seriálu Demi Lovato: Dancing with the Devil, který měl tento týden premiéru na americkém hudebním a filmovém festivalu SXSW (který se odehrával v digitální podobě), promluvila americká herečka o tom, že byla znásilněna během své práce pro kanál Disney. Jméno útočníka neprozradila, řekla jen, že i po útoku musela danou osobu stále vídat, a když se s napadením svěřila, útočník nebyl nijak potrestán.

Přiznání je součástí komplexnějšího příběhu, se kterým se rozhodla Lovatová v dokumentu svěřit. Mluví o traumatu, drogové, alkoholové závislosti i předávkování. Přiznala, že po svém předávkování v roce 2018 skoro umřela, prodělala tři mrtvice a infarkt a lékaři jí nedávali moc nadějí na přežití. Předávkování přišlo po šesti letech abstinence, přičemž v dokumentu promluvila také o tom, že byla po předávkování znásilněna svým dealerem. Když ji našli, byla obnažená, modrá a potom, co ji zneužil, ji tam nechal "prostě umřít".

Právě tato zkušenost ji vrátila k traumatu, které zažila jako teenager. "Přišla jsem o panenství při znásilnění. Té osobě jsem za měsíc zavolala a chtěla jsem si věci vyjasnit, mít nad nimi kontrolu. Jediný výsledek ale byl ten, že jsem se cítila jen hůř," řekla.

Tímto traumatem se zpěvačka ubíjela několik let. "To byl i důvod, proč jsem nebyla schopná říct, že se jednalo o znásilnění, v moment, kdy se to stalo." Zpěvačka neodhalila, kde a kdy se tato událost odehrála, podotkla jen, že to bylo v období, kdy byla součástí skupiny mladých herců kolem kanálu Disney. Ti mimo jiné veřejně prohlašovali, že chtějí s pohlavním stykem počkat až do svatby, a jako symbol tohoto rozhodnutí nosili tzv. "prsteny čistoty". Na prstu jej kromě Lovatové měli Nick a Joe Jonasovi ze skupiny The Jonas Brothers, Miley Cyrusová a Selena Gomezová.

Lovatová jej nosila v roce 2008, tedy když jí bylo patnáct let a natáčela společně s bratry Jonasovými snímek Camp Rock. Zkušenost, o které mluví o několik let později, může být zpětně spojována s rozhovorem, který dala během natáčení druhého pokračování filmu. "Už jsem si více vědomá toho, jak tento průmysl i celý život fungují. Jsem opatrnější na lidi a myslím si, že na rozdíl od prvního filmu dokážu sama sebe lépe ochránit."

Jméno útočníka Lovatová nezmínila, nicméně zkušenost, která ji traumatizovala, popsala: "Byli jsme spolu, ale v určitý moment jsem řekla, že nechci, aby tohle dál pokračovalo. Řekla jsem, že jsem panna a že takto o panenství přijít nechci. To ho ale nezajímalo, přesto to udělal. Myslela jsem si, že to byla moje chyba, protože jsem s ním do toho pokoje šla."

Tato zkušenost i tlak na zachování image čistoty měly podle jejích slov vliv na rozvoj bulimie a sebepoškozování. "Teď to chci říct. Tohle je můj příběh #MeToo, ve kterém mluvím o tom, že mě někdo znásilnil a nikdy za to nebyl potrestán, nikdy nebyl odvolán z filmu, ve kterém hrál. Každý, kdo něco podobného zažije, by měl promluvit a vědět, že mluvit o tom je v pořádku," řekla Lovatová, která v dokumentu neprozradila, komu se se znásilněním tehdy svěřila.