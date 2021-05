Za úspěšnou show DeGeneresové už je náhrada. Vysílací čas převezme popová zpěvačka

Stanice NBC oznámila, že ve vysílacím čase, ve kterém uvádí úspěšnou show Ellen DeGeneresová, uvede od podzimu příštího roku svůj pořad Kelly Clarksonová. Známá stand-up komička DeGeneresová před několika dny totiž oznámila, že po devatenácti letech končí.

Devětatřicetiletá popová hvězda a vítězka první americké řady soutěže American Idol Kelly Clarksonová již uvádí vlastní pořad The Kelly Clarkson show v produkci stanice NBC. V současné době běží jeho druhá řada na více než dvě stě stanicích ve Spojených státech.

Čas, ve kterém NBC vysílala talkshow DeGeneresové, by měl od příštího roku patřit úspěšné zpěvačce. Ten se liší podle jednotlivých států, v New Yorku si jej mohou lidé naladit například ve tři hodiny odpoledne.

"Kelly a celý náš produkční tým dává celé srdce do vytvoření pořadu, který bude rezonovat s lidmi různého věku, národnosti i původu," řekla serveru The Hollywood Reporter víceprezidentka studia NBC Tracie Wilsonová. "Pro třetí sezónu máme velké plány," dodala.

Pořad The Ellen DeGeneres Show vyhrál 64 televizních cen Emmy a momentálně vysílá osmnáctou řadu. Skončit by měla po uvedení devatenácté sezony. "Pokud jste kreativně založená osoba, potřebujete neustálé výzvy. A i když je tento pořad skvělý a vtipný, už výzvou pro mě není," řekla v rozhovoru DeGeneresová pro The Hollywood Reporter.

Toto oznámení přichází po nelehkém pandemickém roce. Vysílání pořadu bylo na krátkou dobu pozastaveno minulý rok v prosinci, kdy se DeGeneresová nakazila covidem-19. V létě byli zase někteří z producentů vyšetřováni kvůli "vytváření toxického pracovního prostředí".

Komička v rozhovoru řekla, že dramatická atmosféra kolem pořadu není důvodem jejího odchodu, nicméně měla na její rozhodnutí vliv také. Významná představitelka homosexuálního hnutí a boje proti AIDS v současné chvíli přemýšlí nad svými dalšími profesními kroky. "Mám nějaké nápady, ale můj agent mi říká, ať sedím aspoň minutu v klidu. Ale sedět v klidu je pro mě vyčerpávající, jsem jako Ferrari na neutrálu. Neustále potřebuju jet," vysvětlila třiašedesátiletá komička, která je vdaná za americkou herečku Portiu de Rossi.