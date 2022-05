Iva Frühlingová měla nehodu na elektrokoloběžce. Utrpěla otřes mozku a je po operaci

"Přátelé, kamarádi. Vezměte své elektrické koloběžky a vyhoďte je do šrotu. Mám otřes mozku a zlomenou klíční kost, jsem momentálně po operaci, chvíli se tedy neuslyšíme a neuvidíme, myslím na vás," napsala ve středu zpěvačka Iva Frühlingová svým fanouškům na Instagramu a do stories připojila fotografii zabandážovaných nohou.

Jak k nešťastné události došlo, popsala zpěvačka serveru eXtra.cz. "Adámek zabrzdil přede mnou a já do něj nechtěla vrazit. Snažila jsem se vyhnout a spadla z té debilní koloběžky. Budu je všechny vyhazovat. Je to mega nebezpečný. Mám otřes mozku, ztrátu vědomí a chvíli jsem si myslela, že to fakt nedám," dodala Frühlingová s tím, že její syn Adam je naštěstí v pořádku.

Zpěvačku tak čeká nějaká doba rekonvalescence, kdy bude muset na čas opustit svoji práci v rádiu Expres FM, kde ve všední dny vysílá vlastní pořad s názvem IF. Do něj si zve nejrůznější hosty a probírají témata, jako je mateřství, životní styl, ale nebrání se ani pikantnějším tématům, jako je sex či nejrůznější úchylky.

Jen před pár dny, 11. května, oslavila úspěšná zpěvačka a moderátorka 40. narozeniny. "Neříkejte to nahlas, protože to není pravda, mně je pořád 16… Dělám si srandu, ale myslím si, že jsem věčné dítě. Nemyslím si, že mám nebo budu mít krizi středního věku, protože žiju tak, jak se cítím, a já se pořád cítím mladě. Nepřemýšlím nad tím, co bude, a nerozebírám, jak by to mělo být. Vždy jsem žila momentem," prohlásila k tomu v nedávném rozhovoru pro Aktuálně.