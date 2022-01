Frühlingová: Byla chyba mluvit o svobodě v manželství. Mám handicap, který mě štve

Od září moderujete vlastní radiový pořad s názvem IF. Celý týden se věnujete vždy konkrétnímu tématu, minulý týden to byl například sex, tento týden zase narcismus. Jaký host nebo informace vás zatím nejvíc zasáhli?

Asi pilot s kosmonautickým výcvikem Peter Galovič, který byl mým hostem v týdnu, kdy byl tématem vesmír. Sám do něj nevycestoval, ale vyprávěl, jak jiní astronauti takový zážitek popisují - konkrétně to, jak je naše planeta seshora krásná, jak si ji máme chránit, jak jsou naše lidské žabomyší války zbytečné a způsobené jen naším egem. Bylo v tom opravdové poselství a dotklo se mě to tak hluboko, že když jsem jela ze studia domů, chtělo se mi brečet.

Před šesti lety jste zažila panickou ataku a čtyři roky jste se z ní léčila. Hlídáte si nějakým způsobem takzvaný work-life balance, tedy rovnováhu mezi pracovním a osobním životem?

Je pravda, že se teď mám dost hekticky, ale zároveň i hezky. Veškerý čas mi zabírá příprava vstupů do rádia, protože chci každé téma obsáhnout do hloubky a z různých úhlů. Musím to mít perfektní, není to tak, že vysílám jen od 10 do 11. Připravuji se i o víkendu, protože přes týden se věnuji sedmiletému synovi, který začal chodit do školy a potřebuje mou pozornost. Abych to vybalancovala a udržela se v pohodě, jedenkrát týdně cvičím jógu, obden medituji a relaxuji. Důležité také je, abych měla čas sama pro sebe. Manžel to toleruje a ví, jak to mám, takže zmizí na dobu, na jakou potřebuju. A já to pro něj dělám stejně. Každý máme svůj prostor, když potřebujeme. Takováto prevence je pro lidi s úzkostmi důležitá, protože když se to nahromadí, nedopadá to dobře.

S manželem jsme svobodomyslní lidé

Na sociálních sítích jste minulý rok v létě zveřejnila, že máte s manželem otevřený vztah. Jak to vypadá v praxi?

Teď to vnímám tak, že jsem udělala velkou profesní chybu. V rámci propagace písničky Moralisté, kterou jsem vytvořila s DJ Roxtarem, jsem na Instagram napsala, že jsme s manželem svobodomyslní lidé. Toto oznámení najednou média i lidé převrátili v polyamorii, nebo že se u nás dějí orgie. Ani jedno není pravda a nechci, aby se to takto chápalo. Jsme normální, slušná rodina. Chtěla jsem jen říct, že jsme spolu 14 let a že když se jemu nebo mně stane nějaký úlet, nebouráme kvůli němu mosty, protože rodina je pro nás na prvním místě. Není to ale tak, že bychom vedli paralelní vztahy.

Takže to nevnímáte tak, že vztah nějakým způsobem nefunguje v případě, kdy máte chuť zkusit i něco jiného?

Ne. Myslím si, že náš vztah posílilo to, čím jsem si prošla. Díky všem těm těžkostem a starostem spolu držíme víc než předtím. Netušila jsem, jak nás to spojí, i když to samozřejmě bylo všelijak. Teď jsme mnohem zdravější pár, než jaký jsme byli. Jsem mu vděčná za to, že se o mě postaral v době, kdy mi nebylo dobře, protože se na to mohl klidně vykašlat. Máme to tak, že ať se děje cokoliv, jsme tam jeden pro druhého, a to je důležité.

Na Instagramu a TikToku se přitom často svěřujete s tím, jak vás někdy mateřství a rodinný život štve…

Každá žena není klasický typ matka. Například já taková nejsem. S Adamem (synem - pozn. red.) máme krásný vztah, miluju ho jako nikoho na světě, ale beru jej spíš jako svého kamaráda. Nevnímám ho jako malé dítě, které mě musí poslouchat. Radíme si navzájem. Občas ví takové věci, že jen zírám.

Vždy jsem žila momentem

Jedno z témat vašeho rozhlasového pořadu byla i krize středního věku. V květnu vám bude čtyřicet, zvolila jste tohle téma na základě vlastních pocitů?

Neříkejte to nahlas, protože to není pravda, mně je pořád 16… Dělám si srandu, ale myslím si, že jsem věčné dítě. Asi bych se měla začít chovat zodpovědně, ale zároveň se nechci cpát někam, kam nepatřím. Nemyslím si, že mám nebo budu mít krizi středního věku, protože žiju tak, jak se cítím, a já se pořád cítím mladě. Nepřemýšlím nad tím, co bude, a nerozebírám, jak by to mělo být. Vždy jsem žila momentem.

Iva Frühlingová Česká zpěvačka, moderátorka a bývalá modelka se narodila v roce 1982 v Litvínově.

Ve 14 letech uspěla v modelingovém konkurzu a dostala se do Paříže. Cestovala po světě a stala se úspěšnou modelkou.

O tři roky později podepsala smlouvu s hudební společností Virgin. Následovala její první skladba Oú Tu Veux Quand Tu Veux a album Litvínov.

Její skladby sklízely úspěchy ve francouzských a belgických hitparádách.

V roce 2004 se vrátila do Česka a vydala desku Litvínov i zde. Filip Renč použil několik písní ve filmu Román pro ženy.

V září 2014 se jí narodil syn Adam, partnera Jana Veselého si brala měsíc před porodem.

V minulém roce vydala tři nové singly - Tik Ťak, Moralisté a Jenom mezi máma, na kterých spolupracovali DJ Roxtar a Dafonic.

Od září 2021 moderuje pořad IF na rádiu Expres FM.

Není zvláštní, že se tohle pojí s vaším perfekcionalismem, což vám - jak jste řekla v pořadu Třináctá komnata České televize - způsobuje úzkosti a panické ataky?

Ano, máte pravdu. V praxi to vypadá tak, že se připravuji na věci v rozmezí dvou měsíců. Dál to ale neřeším.

Ve 14 letech jste uspěla v modelingovém konkurzu a dostala jste se do Paříže, cestovala jste po světě a živila jste se jako modelka. Tato profese přeci jen staví na vzhledu, nezabýváte se tím, že se na vás stárnutí podepisuje?

Jsem hrozně ráda, že už nejsem modelka. Teď můžu mít špeky, jíst, co chci, můžu si přebarvit vlasy. Například minulý rok jsem je měla modré, teď je mám blond, můžu si je totálně zničit a je to jedno. Jsem šťastná, že má profese není závislá na mém vzhledu. Modeling jsem dělala profesionálně tři roky a už tehdy jsem cítila, že chci dělat něco jiného, že mám duši, kterou chci sdělit něco do hloubky. Proto jsem začala zpívat.

Ve zmíněné Třinácté komnatě jste se svěřila s tím, že vám následný hudební úspěch a popularita nedělaly psychicky dobře, cítila jste se pod tlakem. Spolu s vaším perfekcionismem to vedlo až k panické atace. Nebojíte se, že se to bude opakovat?

Bojím se a říkám si, že se zase může stát, že za nějakou dobu nebudu na veřejnosti vidět. Uvědomuju si, že se opakuje podobná situace jako před šesti lety, kdy jsem měla první ataku, protože toho na mě bylo hodně. Teď rekonstruujeme dům, syn začal chodit do školy, dostala jsem novou práci. Jsem hodně ve stresu. Je zajímavé, jak si někdy říkám, že se tehdy vlastně nic tak vážného nedělo. Pak ale cítím, že mi není dobře, a uvědomím si, jak se musím o sebe starat a že mám handicap, který mě štve a otravuje. Dominik alias DJ Roxtar, se kterým jsem se tehdy potkala v sanatoriu (a následně složila píseň Tik Ťak, pozn. red.), řekl větu, se kterou se ztotožňuji: Nechci být oběť, chci být hrdina.

