Demi Lovatová je skoro k nepoznání. Pro mexický Vogue promluvila o nové životní éře

Kolem Demi Lovatové bylo za poslední tři roky poněkud ticho. Poté, co se před třemi lety předávkovala a málem zemřela, si dala na čas od showbyznysu pauzu. Letos o svých potížích promluvila v dokumentu Dancing with the Devil, který měl premiéru před pár dny na YouTube. Po řadě šokujících přiznání se mexickému Vogue svěřila s tím, že se cítí šťastnější.

Osmadvacetiletá americká zpěvačka se na obálce mexické Vogue objevila v novém sestřihu a také barvě vlasů. Dlouhé tmavé vlasy vyměnila za krátký blond sestřih a prozradila, jak ji dosavadní trápení posunula v životě dál.

"Strávila jsem mnoho let tím, že jsem se snažila vnímat sama sebe určitým způsobem, snažila jsem se uspokojit ostatní, a to všechno mě zdržovalo od pocitu spokojenosti. Teprve když jsem začala být pravdivá sama k sobě, našla jsem klíč ke štěstí," uvedla zpěvačka.

Dodala také, jak šťastná je za svou práci, kterou stále zbožňuje. Poté, co minulý týden promluvila o sexuálním zneužívání, které ji potkalo, uvedla, že se cítí svobodnější. Sdělila také, že doufá, že její upřímnost pomůže někomu dalšímu.

"Říct to na kameru a vědět, že to uvidí a uslyší další lidé, je osvobozující. Pomohlo mi to zbavit se vzteku, který ve mně bobtnal," citoval ji britský web DailyMail.

Uvedla také, že sexuální zneužívání je stále tabuizováno a lidé se o něm často bojí mluvit. "Chci jim dokázat, že o tom mohou mluvit," sdělila.

Zpěvačka a herečka uvedla, že byla znásilněna během své práce pro kanál Disney. Jméno útočníka neprozradila, řekla jen, že i po útoku musela danou osobu stále vídat, a když se s napadením svěřila, útočník nebyl nijak potrestán.

Ten správný čas na přiznání vždy přijde

"Přišla jsem o panenství při znásilnění. Té osobě jsem za měsíc zavolala a chtěla jsem si věci vyjasnit, mít nad nimi kontrolu. Jediný výsledek ale byl ten, že jsem se cítila jen hůř," řekla v dokumentu.

Časopisu People později sdělila: "Jakmile nastane správný čas a jste připraveni, začnete o tom mluvit a pomůže vám to k uzdravení."

V dokumentu Dancing with the Devil také přiznala, že po předávkování v roce 2018 prožila tři mrtvice a jeden infarkt. To jí přivodilo poškození mozku, s jehož dopady se vyrovnává dodnes. Lovatová se od roku 2018 téměř neukazovala na veřejnosti.

Znovu vystoupila loni na Super Bowlu, finále play-off severoamerické National Football League v americkém fotbalu, kde zazpívala americkou hymnu. V lednu tohoto roku také vystoupila v televizi u příležitosti inaugurace Joea Bidena.

Demi Lovatová začínala kariéru jako dětská herečka v americkém muzikálovém televizním seriálu Barney and Friends. Proslavila se pak jako dospívající dívka ve filmech a seriálech na Disney Channelu.

Poté v 16 letech začala svou sólovou kariéru. Vydala celkem šest alb, poslední v roce 2017. Lovatová má diagnostikovánu bipolární poruchu, trpěla bulimií a několikrát se léčila ze závislosti na drogách a alkoholu.