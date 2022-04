Britney Spearsová čeká třetí dítě. Otcem je její o dvanáct let mladší partner

Na Instagramu Spearsová zveřejnila fotografii růžového hrnečku a karafiátů a popsala své obtíže s tloustnutím a zažíváním. "Před dovolenou na Maui jsem hodně zhubla a najednou zase přibrala. Pomyslela jsem si, co se to děje s mým žaludkem. Můj manžel na to, že jsem těhotná. Udělala jsem si těhotenský test a… čekám dítě," napsala v příspěvku, v němž současně naznačila, že se za Asghariho patrně tajně vdala.

Připomněla také, že během svého prvního těhotenství trpěla depresemi, a bude se proto tentokrát vyhýbat novinářům. "Budu každý den dělat jógu. Posílám spoustu radosti a lásky," napsala.

Z předchozího manželství s Kevinem Federlinem má popová hvězda dva syny, šestnáctiletého Seana Prestona a patnáctiletého Jaydena Jamese.

Vloni soud na její žádost po čtrnácti letech ukončil její opatrovnictví schválené původně kvůli zpěvaččiným psychickým obtížím. Svého otce Jamieho Spearse vinila, že zneužíval opatrovnictví a nutil ji vystupovat proti její vůli, brát lithium a nedovolil jí vdát se za Asghariho a mít s ním děti.