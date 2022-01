Britney Spearsová se zase svléká, tentokrát úplně. Nikdy jsem se necítila lépe, říká

Čtyřicetiletá zpěvačka nasdílela na sociálních sítích dvojici selfie fotek, na nichž má na sobě pouze bílé punčochy a krajkovou stuhu na krku. Intimní partie zakrývá emotikon srdce a květiny. "Svobodná ženská energie, nikdy mi nebylo lépe," okomentovala obrázky. Zmíněnou svobodou reaguje na vloni ukončené opatrovnictví týkající se jejího majetku i soukromých záležitostí. Spearsová byla zbavena svéprávnosti posledních třináct let.

Není to poprvé, co se někdejší popová princezna dobrovolně odhazuje svršky. Vloni v září překvapila své instagramové fanoušky podobnou sérií fotek z dovolené se svým snoubencem Samem Asgharim. V nejnovějším videu zase pózuje v růžových bikinách, přičemž si po jazyku nechá lascivně stékat vodu z lahve.

Zkraje letošního roku se Spearsová podělila o další střípek ze svého soukromí a nově nabyté svobody. "Chtěla bych vám říct, že jsem si dala svoji první sklenku červeného vína. Čekala jsem na to 13 let, to je dost dlouho!"

Zpěvačka by se podle magazínu People s odvoláním na zdroje z jejího blízkého okolí ráda věnovala svým dvěma synům: šestnáctiletému Seanu Prestonovi a o rok mladšímu Jaydenu Jamesovi. Jak prozradila před několika měsíci, uvažuje o tom, že by se ještě jednou ráda stala matkou.