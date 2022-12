"Zmanipulovali mé rodiče, aby mě drželi v léčebně," vzpomíná syn Toma Hankse

Dnes dvaatřicetiletý Chester Hanks byl před čtrnácti lety svými rodiči, hercem Tomem Hanksem a jeho ženou Ritou Wilsonovou, poslán do tábora v americkém státě Utah, kde se specializují na problémové chlapce a léčbu závislostí. Ke drogám ho podle vlastních slov přivedl mimo jiné i zájem veřejnosti o jeho osobu. "Byl jsem jen synem někoho slavného, takže jsem ani neudělal nic, čím bych si zasloužil nějaké uznání, a to ve mně vyvolávalo velké opovržení."

Chester o své odvykací kúře poprvé promluvil před pár týdny v jednom z podcastů. Vyprávěl, jak se ráno probudil a zjistil, že jeho postel obklopují muži, kteří jsou připraveni ho odvézt do tábora v Utahu. "Plešaté hlavy, jako vojáci, co vypadají jako vyhazovači, víte? A já si říkám: 'Co to ku*va je? Co se to ku *va děje? A oni na to: 'Jdeš s námi, můžeme to udělat po dobrém, nebo po zlém,'" zavzpomínal na nelehké období.

Popsal, jak se po devítihodinové cestě ocitl uprostřed divočiny, kde byl spolu s ostatními nucen tvrdě manuálně pracovat a často spali venku pod širým nebem. "Honili nás stále dokola s těžkým batohem na zádech. Člověk je tam pod drobnohledem, analyzují ho a rozebírají na kousky," dodal.

Hanks junior si také postěžoval, že lidé z vedení tábora manipulovali jeho slavnými a bohatými rodiči, aby ho v táboře udrželi co nejdéle, na čemž slušně vydělali. "Byl jsem tu déle než kdokoli, koho jsem v rámci programu potkal. Kromě jednoho kluka, který tu strávil šest měsíců," řekl s tím, že jeden pozitivní vliv to mělo, a sice, že našel víru v Boha.