Unikátní koláže celebrit: Jak to vypadá, když se mladší já potká se starším

Napadlo vás někdy, jak by to vypadalo, kdyby se vaše mladší já setkalo s tím současným? Přesto to umožnil nizozemský grafik některým celebritám - alespoň na fotkách. Jeho velkým koníčkem je tvorba unikátních koláží slavných osobností. Podívejte se na výběr těch nejzdařilejších snímků, které dosud vytvořil.