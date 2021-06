"Styděla jsem se za své vzrušení i nesouměrná prsa." Delevingne otevřeně o svém těle

Osmadvacetiletá modelka a herečka Cara Delevingne je známá upřímností ohledně své sexuality. V novém podcastu Make it Reign with Josh Smith promluvila o tabu ženské masturbace, o studu, který kvůli ní zažívala, a také o komplexu z nesouměrnosti svých prsou.

Modelka, kterou na Instagramu sleduje více než 43 milionů lidí z celého světa, se minulý rok popsala jako pansexuálka. "Zatímco někdo sám sebe definuje tím, jestli je to on, nebo ona, já se zamilovávám do člověka. Přitahuje mě konkrétní osoba," řekla pro časopis Variety.

V posledním rozhovoru svou sexuální orientaci přirovnává ke kyvadlu. "Nevím, jestli jsem bisexuálka nebo pansexuálka. Pravda ale je, že se teď cítím mnohem svobodnější. Když jsem si dříve myslela, že jsem homosexuálka, tak jsem se styděla."

Přijmout sám sebe podle Delevingne člověk dokáže tak, když svůj život žije autenticky. Z toho důvodu se rozhodla otevřeně mluvit o lásce k sobě, k ostatním a také o vnitřních bojích, kterými si v minulosti prošla. "Nikdy jsem na sebe nebyla dostatečně pyšná. To skončilo v momentě, kdy jsem se přestala stydět za svou sexualitu a za to, jaká jsem žena."

Sebeukájení jako krásný počin

Aby vymýtila tabu kolem ženské masturbace, stala se před dvěma lety spolumajitelkou oceňované značky sexuálních pomůcek Lora DiCarlo. "Nechci znepřátelit muže a ženy nebo jak se daný člověk identifikuje. Chci otevřít konverzaci o sebeuspokojování a o tom, co to pro nás znamená. Znám spoustu mužů, kteří mi řekli, že se zbožňují dívat na svou partnerku používající pomůcky. To mi přijde sexy a krásné. Pořád je tady ale spousta lidí, pro které je debata o sexu nepohodlná."

Modelka v rozhovoru popsala i svůj nepříjemný zážitek, který se jí stal v mládí. "Chodila jsem do internátní školy a pamatuji si, že jsem masturbovala v bazénu za pomoci trysek. Jedna holka mě viděla a všem to řekla. Cítila jsem takovou hanbu!"

Dnes Cara Delevingne svou sexualitu přijímá a nebojí se otevřeně říct partnerovi nebo partnerce, co má ráda. "Stereotyp, že mají muži větší sexuální apetit, v naší společnosti stále přetrvává. A není to pravda. Jen proto, že ženy nemají mezi nohama obrovský poplach, který křičí: 'jsem tady, sáhni na mě', neznamená, že nemají stejné potřeby. Jsou jen více pod povrchem."

Podle Delevingne ženy nikdo neučí, aby přemýšlely nad tím, že jsou jejich touhy rovnocenné s těmi mužskými. Uspokojení je na posledním místě. "Někomu dáte své tělo a vagínu, ale nepřemýšlíte nad tím, že byste měla mít orgasmus. Mě samotnou během sexu dříve ani nenapadlo, že by mohl vést k mému vyvrcholení."

O operaci prsou bych se styděla mluvit

Úspěšná modelka popisuje také komplex ze svého těla. "Už od dob dospívání jsem chtěla jít na operaci prsou, protože jsou nesouměrná. Pak mi ale došlo, že kdybych zákrok postoupila, styděla bych se o něm mluvit. To je problém. Myslím si, že by mladé holky i kluci měli vědět, že některé věci nejsou od přírody dosažitelné a že je to tak v pořádku."

Když má Delevingne definovat krásu, popisuje, že je to pro ni sebevědomí. "Pojetí toho, co je krásné, se tendenčně mění a pro každého je to něco jiného. Doufám, že přijetí a začlenění různých typů vzhledu i do módního průmyslu tendenční nebude."