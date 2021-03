"Je mi jedno, co máš mezi nohama." Pansexualita zní jako trend generace Z, ale není

Britská modelka a herečka Cara Delevingneová minulý rok oznámila, že sama sebe identifikuje jako pansexuálku. Otevřela tím další aktuální téma sexuality současné generace. Podle britského výzkumu se může tato forma náklonnosti, v rámci které se člověk klidně zamiluje do člověka bez ohledu na pohlaví, stát mainstreamovým trendem generace Z. Jak ale poukazují další výzkumy, teprve současná generace otevřela oblast, která ve společnosti existovala už dávno předtím, jen bylo stigma o tom mluvit.

V rozhovoru pro časopis Variety osmadvacetiletá hvězda herečka Delevigneová vysvětlila, že se vyhýbala používání konkrétních názvů pro popis své sexuality. Ale s označením pansexuálka se ztotožňuje. "Zatímco někdo sám sebe definuje tím, jestli je to on nebo ona, já se zamilovávám do člověka. Přitahuje mě konkrétní osoba," vysvětlila herečka, kterou na Instagramu sleduje více než 43 milionů lidí z celého světa.

Pansexuál je člověk, kterého přitahují lidé bez ohledu na pohlaví, mohou se mu tak líbit ženy, muži a nebinární nebo transgender osoby. Dalo by se tak říct, že zatímco bisexuální osobě se líbí například vysocí muži a malé ženy, pansexuála či pansexuálku budou přitahovat vysocí lidé bez ohledu na to, jestli jsou to muži, ženy nebo transgender osoby.

"Nikdy neříkej nikdy"

Cara Delevingneová ale není jediná, která se k pansexualitě hlásí. Otevřeně o své specifické sexualitě tohoto typu mluví například zpěvačka a herečka Miley Cyrus, modelka, herečka a hvězda platformy OnlyFans Bella Thorneová, zpěvačka Janelle Monáeová, raperka Angel Hazeová či herečka Kristen Stewartová. "Myslím si, že za tři nebo čtyři roky tady bude mnohem více lidí, kteří nebudou považovat za důležité to, jestli jste gay nebo heterosexuál," řekla magazínu Nylon třicetiletá herečka, kterou proslavila upírská sága Twilight.

Podle výzkumu britské společnosti YouGov se 23 procent Britů označilo za něco jiného než za stoprocentní heterosexuály, dokonce tuto odpověď zvolilo 49 procent lidí ve věku 18 až 24 let. Podle magazínu Independent to ale není tím, že by byla generace Z více "sexuálně dobrodružná" než jiné generace. Spíše jen inklinuje k tvrzení "nikdy neříkej nikdy". Čtvrtina z této sledované věkové skupiny, která se identifikuje jako heterosexuální, uvedla, že nevylučuje možnost homosexuálního vztahu v případě, že by se objevil ten pravý člověk.

Pansexualita jako projev svobody

"Slovy mých klientů: nezáleží na tom, co má člověk mezi nohama, ale záleží na tom, co má v hlavě a jak jim celkově sedne," přibližuje sexuoložka Petra Vrzáčková.

"Pansexualita u mých klientů není důvod, proč ke mně chodí na konzultaci nebo na terapii. Pro klienty je to naopak něco, co jim dodává klid, osvobození. Nemusí se nikam škatulkovat, mohou si volně vybírat, s kým budou ve vztahu," říká Vrzáčková. I když by se podle britského výzkumu mohlo zdát, že je pansexualita jakýmsi trendem mladší generace, který je podporován vlivem známých hereček a zpěvaček, Vrzáčková pansexualitu jako trend nevnímá. "Pro mě je to příliš zásadní a důležité životní rozhodnutí a postoj, nikoliv trend. Trendy je tetování, účes, nikoliv můj postoj k lásce a vztahům."

Sexuolog Pavel Tomeš říká, že pro mladou generaci, která nechce být ničím svázaná a která může být částečně pod vlivem celebrit, může být pansexualita cool. Zároveň má pansexuálních klientů velmi málo a setkává se s nimi spíše jako s partnery transsexuálů, kteří svou pohlavní orientaci neberou jako něco, čím by si chtěli připadat "trendy".

"Mám jednu mladou klientku - transsexuálku FtM (female to male - z ženy na muže, pozn. red.), která již před začátkem přeměny pohlaví měla přítelkyni. Když jsem se jí/jeho ptal, jak se k její/jeho přeměně pohlaví staví její/jeho partnerka, tak mi odpověděl/a, že její/jeho partnerka se spíše považuje za pansexuálku a že je pro ni důležitější osobnost člověka než pohlaví. V práci ani ve škole nic vysvětlovat nemusela, prostě to jen takto cítila a ani nechodila demonstrovat za práva pansexuálů," říká.

Nová kultura, ve které si každý může dělat, co chce

Jak předvídá herečka Kristen Stewartová, s dospíváním generace Z se může pansexualita stát mainstreamem a nikdo se nad dní nebude za pár let pozastavovat. Není to ale jen generace lidí narozených od poloviny devadesátých let do roku 2012, která se nechce jasně vymezovat. "Mám například pětatřicetiletou klientku, která měla vztahy s muži, pak žila několik let s ženou a přitom se považuje za heterosexuálku a tvrdí, že další vztah chce mít už jenom s muži. S tou ženou to prý bylo úplně souznění duší a sexuální aktivity přišly ta nějak přirozeně," popisuje příběh jedné z klientek Tomeš.

Že se může sexuální orientace během života měnit, ukazuje studie britské psycholožky Lisy Diamondové. Ta deset let pozorovala 79 neheterosexuálních žen, které se původně identifikovaly jako lesby, bisexuálky nebo jako "nevyhraněné". Toto označení během deseti let dvě třetiny z nich změnily a jedna třetina více než jednou s tím, že svou identitu nejčastěji popisovaly jako "nevyhraněnou".

Podle sexuologů otevřenost ohledně pansexuality plyne také z liberálnějšího přístupu k sexu a odlišným orientacím a identitám obecně. "Je to proto, že se obecně posouváme k otevřenosti. Ano, společnost je stále liberálnější, přijala homosexualitu, bisexualitu, transsexualitu a nyní se o pozornost domáhají další a další sexuální identity. A téma sexuality bylo, je a bude vždy populární," říká Tomeš.

Neutrální módu uvádí luxusní i mainstreamové značky

Tato otevřenost se projevuje také do módy, kdy se na módních molech stále častěji objevují androgynní kolekce, které uvedly například značky Alexandra Wang, Marc Jacobs, Burberry, Tom Ford nebo Gucci. Tímto směrem se vydaly také obchodní domy, vedle britského Selfridges otevřelo celé jedno poschodí s neutrální módou největší finské obchodní středisko Stockmann a mezi patry s mužským a ženským oblečením prodávají neutrální oblečení značky jako Calvin Klein, Burberry nebo Kenzo. Vedle toho začaly vznikat další neutrální brandy, jako například Telfar, 69 Worldwide, Harris Reed nebo Both Art School.

V triku Both Art School se na svůj Instagram vyfotila zpěvačka Rihanna a Harris Reed už několik let spolupracuje se zpěvákem a módní ikonou Harrym Stylesem. Ten se objevil v modrých kalhotách a hedvábné modré košili této značky například ve svém videoklipu k písni Lights Up a byl vyhlášený jako nejvlivnější módní celebrita minulého roku. Androgynně se obléká také jedna z nejvýraznějších mladých světových hvězd, devatenáctiletá zpěvačka Billie Eilish. "Když jsme vytvářeli Both Art School, chtěli jsme, aby to byla víc než jen značka. Je to podpora celé naší (queer) komunity," řekl pro Guardian Eden Loweth, který značku založil se svým partnerem Tomem Barrattem.

Pansexuál se nerovná promiskuitní

Jako bisexualita, pansexualita je o to více asociovaná s explicitním sexuálním životem a tito lidé mohou dostávat nepříjemné otázky, jako s kolika lidmi zrovna spí nebo zda je daná osoba pro ně sexuálně atraktivní. "Promiskuita nemá nic společného s pohlavní identitou. Promiskuitně se může chovat heterosexuál, homosexuál i pansexuál. Pansexualita znamená, že můžete milovat lidské bytosti bez ohledu na jejich pohlaví, mít s nimi vztah, ale nemusí jít na prvním místě o sexuální vztahy," říká Tomeš, který dodává, že nepochopení pansexuality je především o neotevřenosti k odlišnosti druhých.

Zároveň také poukazuje na zajímavou skutečnost. "Naopak, partner pansexuála by měl být spíše rád, že si ho vybral pro jeho osobnost, a ne pro příslušnost k nějakému pohlaví, že ho prostě miluje jako člověka. Rozchody samozřejmě hrozí všem pohlavím. Že je takový vztah nemorální, říká jen člověk, který nic nepochopil. Mít rád úplně všechny lidi, tak na tom přece není nic špatného," uzavírá Tomeš.