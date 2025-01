Zemřela „kočičí žena“. Miliardářce Jocelyn Wildensteinové bylo 84 let

V posledních hodinách roku 2024 zemřela extravagantní miliardářka Jocelyn Wildensteinová, které bylo 84. Potvrdil to její partner, o 27 let mladší Lloyd Klein. Ten ji podle svých slov našel mrtvou poté, co si byli oba zdřímnout, aby se připravili na oslavy konce roku v Paříži.