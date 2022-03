Výměny manželek se zúčastnil herec Jaromír Nosek. Vysvětlil, proč močí vsedě

"Když přišla nabídka, jestli nezkusit desetidenní odloučení, řekli jsme si, proč ne," prohlásil k účasti herec známý například jako Ignác z Účastníků zájezdu nebo Bob z Rebelů. Výměnu podle svých slov bral jako možnost, jak se vypořádat se svými zlozvyky: "Rád bych začal chodit spát dřív, protože teď chodím do postele třeba až tak ve čtyři ráno, a je úplně jedno, jestli mám vstávat v šest nebo v jedenáct. Trochu se bojím, aby to nakonec nebylo tak, že spíš já polezu na nervy náhradní manželce než naopak," uvedl Nosek před natáčením.

V rámci samotné Výměny se řešil i další zvyk, jímž je sklápění prkýnka po použití toalety. Noskova přítelkyně Zuzana Hasalíková v té souvislosti v náhradní rodině prozradila, že její partner močí vsedě. "Když se ultrafialovou lampou posvítí na záchod, tak jde o ty pocákaný stěny, jak se to z mísy odráží ven," vysvětlil na to konto Nosek. "Není to tím, že bych potřeboval sedět kvůli urinálním problémům. Je to kvůli pořádku. Lidi mi říkají, že jim to přijde debilní, mně zase přijde debilní, proč by mělo být nemožné to takhle dělat."

Pár popsal i důvody, proč se do známé reality show přihlásil. "Byla to sonda do úplně jiných lidí, než jsme my. Byl zážitek, že je všechno jinak," uvedl Nosek s tím, že jejich okolí na nápad účastnit se show nejprve reagovalo s podivem. "Nevěřili nám a říkali, že jsme se zbláznili."

Další dvě epizody s dosud neodtajněnými známými osobnostmi uvede TV Nova v dubnu a květnu.