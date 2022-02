Výměna manžela. Reality show Výměna manželek nachystala kuriózní díl

"Nejsem gay, mám doma normálně manželku," tvrdil už v upoutávacích ukázkách Jakub, jenž odcestoval do náhradní rodiny namísto své ženy. Devětadvacetiletý muž je totiž po oboustranné domluvě na mateřské dovolené, přičemž rodinu živí jeho žena Tereza.

Jakub se o novou domácnost zvládl postarat bez problému. Dětem nachystal jídlo, uklidil kuchyň a vyluxoval i vytřel velký byt. Od náhradního manžela Zdeňka si vysloužil pochvalu za obstarání domácnosti i uvařenou polévku. Mimo to si dvojice mužů rozuměla i v otázce piva. "Máme na večer co pít s novou manželkou Kubíkem," pronesl Zdeněk u otevřené lednice. Chlapi si společně zašli i na točené pivo do hospody.

Jakubova manželka, matka dvouletých dvojčat Nikol a Kristýny, trávila deset dní se Zdeňkovou manželkou, devětatřicetiletou Adrianou. Uspořádání rodiny, kdy je na mateřské otec a matka chodí do práce, se Adrianě, matce čtyř dětí, příliš nezamlouvalo. "Já to neuznávám. Za mě by chlap měl být v práci a ženská doma, navíc s dvojčátky, ona tu mamku potřebují furt."

Mimo netradiční uspořádání párů byly hlavním tématem výměny finance. Mladší z rodin nezastírala, že má problém vyjít s penězi a je nucena vyžít s pouhými padesáti korunami na den.

Reality show Výměna manželek, v níž si dvě rodiny na 10 dní a za finanční odměnu 100 tisíc korun vymění manželky, vysílá TV Nova od roku 2005. Na obrazovkách aktuálně běží už patnáctá řada.