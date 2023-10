"Chodit nalíčený s pin*ourem a prsama v přírodě je zvláštní," říká Vojta Dyk

Dnešní doba je podle hudebníka Vojtěcha Dyka hyperkorektní a on se nehodlá vzdát svého práva na to klást otázky a zamýšlet se nad tím, co je ještě přirozené. I když ví, že to může vzbudit velké emoce.