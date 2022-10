Režisér z Národního divadla i tvůrci Matrixu. Změna pohlaví je častější, než tušíte

"Máma vždycky říkala: Život je jako bonboniéra, nikdy nevíš, co ochutnáš," říká ve slavném filmu Forrest Gump. A to platí i o transsexualitě. Někdo se zkrátka narodí do špatného těla. Díky medicíně se s tím dá mnohé dělat. Jednoduché to ale není. Už jen oznámit to rodině, a v případě celebrit i veřejnosti, vyžaduje velkou dávku odvahy.