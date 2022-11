Veronika Kubařová by označila menstruující herečky. "Mají překrvený mozek," říká

"V tomhle jsem hodně otevřená. O menstruaci nemám problém hovořit. Je to přirozená věc nejen pro ženu, ale i pro muže, protože je toho součástí," říká o cyklu, kterým si ženské tělo pravidelně prochází, herečka Veronika Khek Kubařová.

"Když jsem byla malá a řešily jsme s holkami, kdy jsme 'to' poprvé dostaly, šlo o formu sbližování. Navíc mě baví zkoumat i samotný cyklus. Má určité fáze, mění se hladina hormonů a tím i naše myšlenkové pochody. Když se s tím člověk naučí pracovat, může to hrát v jeho prospěch," prozradila herečka v rozhovoru pro iDnes a uvedla i příklady z praxe, kdy je podle ní v umělecké profesi třeba dbát na to, zda má žena své dny, či nikoliv.

"Jednu dobu jsem navštěvovala hodiny zpěvu a můj učitel mi říkal, že když ještě učil na konzervatoři a holky měly menstruaci, nosily ve vlasech červené mašle. Profesor je nenutil zpívat takové výšky, protože v tomto období jsou překrvené sliznice i hlasivky. Podle mě je to skvělé, ačkoli některé ženy by to možná označily za diskriminaci," podělila se o svou zkušenost s tím, že by byla ve svém zaměstnání ochotná zajít daleko dál.

"Já jsem si ale i v divadle pohrávala s myšlenkou, že by na nástěnce, kde jsou uvedeni herci a herečky, byla u těch, které mají cyklus, třeba červená tečka. Aby diváci věděli, že možná bude koktat nebo zapomínat text, protože má překrvený mozek," dodala Kubařová.